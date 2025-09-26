Wall Street: l'inflation PCE conforme aux attentes rassure le marché
Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices américains avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance en territoire positif.
Le Département du Commerce a annoncé ce matin que l'indice PCE des dépenses de consommation hors alimentation et énergie, l'indicateur privilégié par la Réserve fédérale pour mesurer l'inflation, avait progressé de 0,2% d'un mois sur l'autre en août, un chiffre en ligne avec le consensus.
Sur un an, sa hausse atteint 2,9%, comme au mois de juillet, un chiffre qui s'inscrit là encore en ligne avec les prévisions.
Même si ces statistiques sont parfaitement conformes aux attentes des économistes, cela a suffi à rassurer le marché après les commentaires prudents tenus mardi par le président de la Fed, Jerome Powell, qui avait mis en garde contre des baisses de taux 'trop soutenues' risquant de faire déraper l'inflation et jugé que les taux se situaient actuellement 'au bon niveau'.
Après la publication de ces données, les traders parient sur une probabilité de 87,7% d'une nouvelle baisse de taux de 25 points de base en octobre, contre 85,5% hier, tandis que la probabilité d'une réduction en décembre est estimée à 61,9%, à comparer avec 60,5% jeudi, selon le FedWatch du CME Group.
Les investisseurs semblent surtout avoir retenu que ces chiffres étaient sans mauvaise surprise, et la statistique a permis aux 'futures' de Wall Street d'accroître leur gains, même si le rebond qui se profile devrait être insuffisant pour absorber les pertes essuyées sur les trois dernières séances de Bourse.
La santé de l'économie américaine reste par ailleurs solide, comme le montre l'évolution des dépenses de consommation qui ont augmenté de manière significative en août (+0,6%), dépassant les attentes des analystes.
Du côté de la dette souveraine, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule vers 4,16%, contre plus de 4,20% hier soir, ce qui montre que les anticipations de baisses de taux se renforcent sur le marché obligataire.
Aux changes, le dollar, qui avait atteint dans la nuit un nouveau pic de trois semaines face à l'euro, cède désormais 0,25% face à la monnaie unique, qui remonte au-delà de 1,1690 sans revenir vers le pivot de 1,17.
Le brut léger américain avance de 0,4% à dollars à 65,3 dollars le baril, ce qui lui permet de s'acheminer, avec un gain hebdomadaire de plus de 4% pour l'instant, vers sa meilleure semaine depuis le mois de juin.
