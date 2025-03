Wall Street: l'inflation ne rassure pas totalement information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note hésitante mercredi suite à la publication d'un rapport mensuel sur l'inflation qui n'a pas totalement rassuré les investisseurs.



En hausse à l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 0,3% à 41.321,8 points à la mi-journée tandis que le S&P 500, plus large, progresse de 0,5% à 5597,2 points là où le Nasdaq Composite gagne 1,2% à 17.642,7 points.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation (CPI) avait augmenté de 2,8% sur un an en février, un taux légèrement inférieur aux attentes et en baisse de 0,2 point par rapport à janvier.



Hors énergie (-0,2%) et produits alimentaires (+2,6%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent ('core CPI') est ressorti à 3,1% le mois dernier, là aussi un peu en dessous du consensus.



Au vu du contexte d'inquiétudes entourant la croissance américaine et la menace d'une 'stagflation', ces chiffres meilleurs que prévu ont été accueillis avec soulagement.



'Alors que le contexte politique (hausses de droits de douane en particulier) complique la donne pour la Fed, le fait que l'inflation sorte en dessous des attentes constitue une bonne nouvelle', juge Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



Le baromètre FedWatch du CME montre que les paris sur une baisse de taux de la Fed au mois de juin se sont accrus à 56,4%, contre 55% hier.



Ces nouvelles rassurantes interviennent alors que Wall Street avait connu une séance difficile hier, Donald Trump ayant jeté un froid en annonçant un doublement des tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier importés du Canada, avant d'y renoncer en fin de journée.



A son plus bas du jour, le S&P 500 était brièvement retombé en territoire de correction technique, en dépassant pendant un temps un repli d'un peu plus de 10% par rapport à ses sommets du mois de février.



Les investisseurs semblent désormais plus disposés à effectuer quelques rachats à bon compte sur leurs valeurs technologiques après leur fort repli des derniers jours.



Parmi les plus fortes hausses du jour figurent des titres comme Tesla qui rebondit de presque 8% ou Nvidia, qui prend 7% alors que les analystes de BofA jugent le titre attrayant à une semaine de sa conférence GTC.



Les T-Bonds se dégradent de 3,8 points de base vers 4,32% malgré le 'CPI' rassurant, qui n'assure cependant pas totalement le scénario d'une baisse de taux en juin, selon les analystes de Commerzbank.



Soutenu par les chiffres hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrant une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis, mais une baisse des stocks de distillats et d'essence, le WTI progresse de 2,2% à 67,7 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.