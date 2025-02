Wall Street: l'inflation fait l'effet d'une douche froide information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 15:14









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en net repli mercredi matin suite à l'annonce d'une ré-accélération de l'inflation aux Etats-Unis, qui fait grimper les rendements des bons du Trésor américain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur le Dow Jones et le Nasdaq 100 perdent respectivement 0,9% et 1,1%, suggérant un début de séance dans le rouge.



Les 'futures' - qui évoluaient autour de l'équilibre tôt ce matin - se sont enfoncés dans le rouge dans le sillage de la publication des prix à la consommation, qui ont augmenté plus rapidement qu'attendu en janvier.



Selon les données du Département du Travail, l'indice CPI a augmenté de 3% sur un an le mois dernier, à comparer avec un chiffre de 2,9% en décembre et un consensus établi à 2,9%.



L'indice 'core', c'est à dire hors éléments volatils (alimentation et énergie), est quant à lui ressorti à 3,3%, un niveau supérieur là encore au consensus des économistes (+3,1%), sur fond de hausse des coûts du gaz, du tabac et des assurances auto.



Cette statistique - qui laisse penser que les pressions inflationnistes se réveillent Outre-Atlantique - est de nature à remettre en cause les anticipations d'une poursuite de l'assouplissement monétaire de la Fed, déjà remises en cause par les derniers commentaires de son président Jerome Powell.



Lors de son audition devant le comité des affaires bancaires du Sénat, le patron de la Réserve fédérale avait affirmé hier que l'inflation avait 'significativement' reflué ces deux dernières années, mais aussi admis qu'elle demeurait à des niveaux relativement élevés.



De son point de vue, il n'y a pour l'instant aucune urgence à réduire les taux d'intérêt davantage, d'autant que la politique protectionniste décidée par Donald Trump est susceptible de renforcer les pressions inflationnistes.



Selon le baromètre FedWatch, les investisseurs n'anticipent dorénavant plus de baisse des taux avant le mois d'octobre, alors qu'ils prévoyaient jusqu'ici une réduction des taux d'intérêt dès le mois de juillet.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans bondit de plus dix points à 4,64%.



Le dollar suit le mouvement, ce qui fait refluer l'euro sous 1,0340 alors que la monnaie unique évoluait autour de 1,0385 ce matin.



Du côté de l'énergie, le baril de brut léger texan (WTI) perd plus de 1% à 72,5 dollars en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires de pétrole.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.