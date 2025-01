Wall Street: l'impulsion haussière de vendredi se poursuit information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 17:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit sa hausse lundi dans un contexte pourtant teinté d'attentisme, les investisseurs retrouvant de l'appétit pour les valeurs technologiques dans l'attente des chiffres de l'emploi, programmés vendredi.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,7% à 43.021,7 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1,8% à 19.973,4 points.



Les investisseurs ont été rassurés par l'annonce d'une baisse de 0,4% des commandes à l'industrie au mois de novembre, leur quatrième repli en l'espace de six mois.



Cette statistique, qui suggère que le secteur manufacturier continue de ralentir, laisse penser que la Réserve fédérale pourrait devoir soutenir l'activité en optant pour davantage de baisses de taux que prévu.



Parallèlement, la croissance s'est accélérée en décembre dans le secteur privé, mais bien moins qu'estimé initialement, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite est finalement ressorti à 55,4 en données définitives, à comparer à 56,6 en estimation 'flash' et 54,9 en novembre.



La tendance a également été soutenue par les grosses capitalisations technologiques, qui contribuent à la surperformance du Nasdaq.



Parmi les poids lourds du secteur, Nvidia gagne près de 5% à quelques heures de la 'keynote' de son fondateur et directeur général Jensen Huang à l'occasion du salon CES de Las Vegas.



Le marché est par ailleurs porté par des informations du Washington Post selon lesquelles Donald Trump renoncerait à son projet de droits de douane universels prohibitifs pour ne cibler que les 'importations cruciales'.



Le rendement de l'emprunt à 10 ans prend trois points de base à 4,62%, sa quatrième séance de hausse, revenant au-dessus du seuil de 4,60% qu'il avait enfoncé en fin d'année.



Le secteur de l'énergie bénéficie du redressement des cours du pétrole, avec le brut léger américain qui enchaîne une sixième séance de hausse d'affilée avec un gain de 0,1% à 74 dollars.





