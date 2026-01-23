Wall Street: l'enthousiasme autour du Groenland s'essouffle

Des opérateurs à la Bourse de New York le 14 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue sans direction claire vendredi, ne parvenant pas à continuer de profiter du soulagement lié à l'annonce d'un accord sur le Groenland, et souffrant aussi des résultats décevants du spécialiste des puces Intel.

Vers 15H00 GMT, le Dow Jones lâchait 0,48%, l'indice Nasdaq prenait 0,14% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,03%.

A l'issue d'une semaine écourtée par un jour férié lundi, "le marché est dans un état mitigé", note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Mardi, c'était la panique" liée aux menaces douanières de Donald Trump à l'encontre des pays européens s'opposant à sa volonté de s'emparer du Groenland, rappelle auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Puis les indices sont remontés après l'annonce d'un protocole d'accord entre le président américain et le secrétaire général de l'Otan à propos du Greonland.

Mais vendredi, "nous n'avons pas vraiment de catalyseurs" susceptibles de faire grimper le marché, juge Steve Sosnick.

Au contraire, "Intel va décevoir beaucoup de monde", assure l'analyste. Le géant des puces décroche vendredi, au lendemain de la publication de ses résultats et de ses prévisions pour le premier trimestre 2026: un chiffre d'affaires estimé entre 11,7 et 12,7 milliards de dollars, ce qui constituerait, au mieux, une stagnation, au pire une contraction de 8%.

Vers 15H00 GMT, son titre dévissait de plus de 15% à 45,90 dollars.

Steve Sosnick note par ailleurs une forme de "prudence" des investisseurs avant une semaine "très importante", marquée par la publication de résultats de plusieurs très grosses capitalisations comme Microsoft , Tesla et Apple , et une nouvelle réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Les acteurs du marché "se rendent compte qu'avant cela, ils n'ont peut-être pas besoin de garder le pied sur l'accélérateur" ce vendredi, souligne M. Sosnick.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt d'Etat américain à dix ans restait stable par rapport à la clôture jeudi, à 4,24%.

Ailleurs à la cote, le géant des semi-conducteurs Nvidia était en hausse (+1,68% à 187,58 dollars). Selon plusieurs médias américains, Pékin aurait conseillé à plusieurs entreprises technologiques chinoises de préparer leurs commandes de puces H200 de Nvidia, après des mois de blocage.

"Si cette approbation se confirme, elle pourrait débloquer des dizaines de milliards de dollars de revenus additionnels pour Nvidia", anticipe Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Le spécialiste des centres de données Oracle (-2,10% à 174,43 dollars) était dans le rouge, malgré l'annonce de la création d'une nouvelle structure pour gérer les activités de TikTok aux Etats-Unis, évitant ainsi l'interdiction du réseau social dans le pays.

Les sociétés Silver Lake et Oracle détiendront 15% des parts chacune, ainsi que le fonds MGX, basé à Abou Dhabi. ByteDance, maison mère de TikTok, conserve pour sa part une participation de 19,9% dans la coentreprise.

Nasdaq