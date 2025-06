Wall Street: l'enquête ADP suscite un peu d'inquiétude information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 15:22









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère baisse mercredi matin, des statistiques inquiétantes concernant l'emploi dans le secteur privé dissuadant les investisseurs de poursuivre le mouvement de hausse des derniers jours.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent d'environ 0,2%, laissant entrevoir un début de séance prudent.



Selon l'enquête mensuelle ADP publiée ce matin, le secteur privé américain n'a créé que 37.000 nouveaux postes au mois de mai, alors que le consensus en envisageait 115.000.



Ces chiffres suggèrent que le marché du travail ralentit, ce qui rend les investisseurs moins optimistes pour le rapport officiel sur l'emploi qui paraîtra vendredi.



Le rapport mensuel du Département du Travail devrait, selon les analystes, montrer une décélération des créations d'emploi à 130.000 en mai après 177.000 en avril.



L'enquête ADP s'avère suffisamment décevante pour raviver les craintes d'un net ralentissement de la croissance, un scénario confirmé par les dernières perspectives de l'OCDE parues hier.



L'organisation basée à Paris a déclaré ne plus attendre qu'une croissance de 1,6% aux Etats-Unis cette année, puis de 1,5% l'an prochain.



Parallèlement, les craintes d'une décélération du marché de l'emploi pourraient donner davantage de raisons à la Fed d'accélérer le rythme de ses baisses de taux d'intérêt, un facteur de soutien pour les marchés.



D'après le baromètre FedWatch, la perspective d'une réduction de taux le 30 juillet prochain est ainsi estimée à plus de 29% désormais, contre moins de 24% hier.



Les investisseurs prendront connaissance en début de séance de l'indice ISM mesurant l'activité dans le secteur des services, dont le marché espère qu'il restera solidement ancré en territoire de croissance en dépit des tensions commerciales actuelles.





