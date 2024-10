Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : l'emploi US restaure le climat 'Goldilocks' information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 22:40









(CercleFinance.com) - La semaine se termine sur une note quasi euphorique à Wall Street qui opte pour le point de vue que les 'bonnes nouvelles', comme un 'NFP' à +254.000, sont -tout comme les mauvaises- de bonnes nouvelles.



Du coup, toute statistique sera toujours interprétée de façon positive et une consolidation de Wall Street semble de plus en plus... impossible.

Les indices US achèvent ce vendredi d'effacer leurs pertes du début de semaine et consolident à l'horizontal les +1% gagnés la semaine précédente.



Le S&P500 grimpe de +0,9% vers 5.750 et inscrit la seconde meilleure clôture de son histoire... à 4 semaines des élections présidentielles, cela retentit comme un plébiscite de la gestion économique de l'administration Biden.



Le Nasdaq prend +1,2% à 18.135 et finit la semaine sur un gain symbolique malgré la nette dégradation des marchés obligataires: l'indice a bénéficié du soutien d'AMD avec +5%, Datadog +4,4%, Nvidia +1,7%, Applied Mat +1,5%.



D'ordinaire, les 'technos' souffrent de la hausse de rendement des T-Bonds, mais ce vendredi, l'optimisme de gérants actions ne saurait être troublé par aucune contrariété.



Le T-Bond 2034 se retend de +12Pts à 3,978% (soit +23Pts hebdo, plus mauvais score depuis le 9 août), le '2 ans' de +21,4Pts à 3,882%, le '30 ans' de +7,5Pts à 4,2500%.



L'hypothèse d'une baisse de -50Pts par la FED début novembre tombe à 20%, ce sera donc presque à coup sûr -25Pts dans 4 semaines.



L'économie américaine a donc généré 254.000 nouveaux emplois non agricoles au mois de septembre, selon le Département du Travail, un nombre supérieur de plus de 110.000 par rapport aux attentes du marché, qui n'étaient en général que de l'ordre de 140.000 (score identique au rapport ADP de mercredi).

Le taux de chômage s'est en outre tassé de 0,1 point à 4,1%, là où les économistes l'anticipaient stable à 4,2%, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est maintenu à 62,7%, et que le revenu horaire moyen a augmenté de 4% sur un an.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, de 89.000 à 144.000 pour juillet et de 142.000 à 159.000 pour août, soit un solde de révision total de +72.000 pour ces deux mois.



Le 'NFP' du mois de septembre a été qualifié de 'superbe' par Austan Goldsbee, le patron de la FED de Chicago.

Il y voit une hausse de la confiance des entreprises dans un scénario de plein emploi sur fond d'inflation maitrisée : c'est le 'full Goldilocks' !





