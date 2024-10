Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'emploi donne un coup de fouet aux indices information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 17:18









(CercleFinance.com) - Wall Street revient en direction de ses récents plus hauts historiques vendredi, dopée par des chiffres de l'emploi nettement meilleurs qu'attendu qui confirment la bonne santé de l'économie américaine.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones reprend 0,2% à 42.083,3 points, tandis que le S&P 500, plus large, progresse de 0,4% à 5722,4 points et que le Nasdaq Composite avance de 0,7% à 18.045,2 points.



Après avoir privilégié l'or, le pétrole et le dollar toute la semaine face à la montée des périls au Proche-Orient, les investisseurs reviennent franchement sur les actions aujourd'hui.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow cède néanmoins encore 0,6%, le S&P 500 0,4% et le Nasdaq 0,8%.



D'après le Département du Travail, l'économie américaine a généré quelque 254.000 emplois non agricoles en septembre, un nombre très supérieur aux attentes du marché qui visait plutôt un chiffre de l'ordre de 140.000.



Le taux de chômage s'est en outre tassé de 0,1 point à 4,1%, là où les économistes l'anticipaient stable à 4,2%.



Par ailleurs, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées, de 89.000 à 144.000 pour juillet et de 142.000 à 159.000 pour août, soit un solde de révision total de +72.000 pour ces deux mois.



Ce rapport - le premier depuis que la Réserve fédérale a fortement réduit ses taux d'intérêt le mois dernier pour la première fois en plus de quatre ans - est venu tempérer les attentes de nouvelles baisses de taux de 50 points de base.



'On n'a plus besoin d'un nouvel assouplissement de 50 points de base', réagissent ce matin les économistes de BofA.



D'après l'outil FedWatch du CME, la probabilité d'un assouplissement de 50 points le mois prochain s'est littéralement écroulée après ces chiffres, pour ne plus atteindre que 1% contre plus de 50% il y a une semaine.



A l'inverse, le scénario d'une baisse de taux limitée de 25 points est remonté en flèche, à quasiment 99%.



Ces bons chiffres de l'emploi sont d'autant plus surprenants qu'ils interviennent à la suite d'une série d'indicateurs économiques suggérant un ralentissement du marché de l'emploi.



'Bien sûr, il ne faut pas généraliser une statistique ayant trait à une situation mensuelle', tempèrent les analystes de Commerzbank.



'Mais ces chiffres devraient apaiser les inquiétudes selon lesquelles l'économie américaine se trouverait au bord de la récession', ajoute la banque allemande.



Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans grimpe de plus de dix points de base à quasiment 3,96%, un plus haut de plus d'un mois, dans le sillage des chiffres de l'emploi.



Les statistiques de l'emploi permettent au dollar d'accentuer encore ses gains face à l'euro, qui repasse désormais sous la barre de 1,0970 face au billet vert.



Les facteurs qui favorisent les actions profitent également au marché pétrolier, qui était déjà soutenu par la persistance de fortes tensions au Proche-Orient.



Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,9% à 74,4 dollars le baril, ce qui le place en bonne position pour gagner plus de 7% sur la semaine.



Dans leur sillage, les valeurs énergétiques soutiennent la tendance avec une progression de 1% pour leur indice sectoriel.





