Wall Street: l'attentisme de mise en attendant l'emploi

(CercleFinance.com) - Wall Street se montre indécise jeudi, l'attentisme l'emportant à la veille de la publication des chiffres très attendus des créations d'emploi aux Etats-Unis.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,6% à 40.714,8 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient à rebondir d'environ 0,2% à 17.113,7 points, essentiellement sous l'effet de la hausse de Tesla.



Les investisseurs préfèrent ne pas trop s'engager à la veille du rapport mensuel sur l'emploi, d'autant que la déception liée à la précédente livraison avait entraîné une vive correction sur les marchés boursiers.



La publication, ce matin, d'une enquête ADP montrant un manque de dynamisme des créations de postes dans le secteur privé accroît le risque d'une certaine déception, selon les intervenants.



Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM, fait état de 'plusieurs signaux inquiétants' au sujet du marché de l'emploi.



'Les différents chiffres publiés en amont du rapport sur l'emploi d'août confirment la poursuite de la détérioration des conditions sur le marché du travail américain, ce qui ouvre la voie à une baisse de taux de 50 points de base de la part de la Fed', estime l'analyste.



Les traders situent à présent la probabilité d'une baisse de taux de 50 points à 39% le 18 septembre, contre 61% pour un assouplissement de 25 points de base, selon le baromètre FedWatch de l'opérateur boursier CME Group.



Sur le front des valeurs, Tesla gagne plus de 4% en perspective d'une possible homologation, dès 2025, de sa technologie de conduite entièrement autonome (FSD) en Europe et en Chine.



Le timide rebond du Nasdaq est également alimenté par quelques rachats à bon compte sur les géants de la 'tech', dont Amazon (+2,5%), Apple (+1,3%) ou Nvidia (+1,1%).



Les rendements des emprunts d'Etat continuent de profiter des anticipations de baisse de taux dans deux semaines, le 10 ans évoluant actuellement à 3,76%, un plus bas annuel.



Sur le front du pétrole, le baril de brut léger texan (WTI) tente de repartir de l'avant avec un gain de 1% mais reste juste sous la barre des 70 dollars suite à l'annonce d'un repli hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis.





