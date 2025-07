Wall Street: l'ambiance se rafraîchit après les banques et l'inflation information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 18:03









(Zonebourse.com) - Les marchés d'actions américains évoluent dans une certaine morosité mercredi, la déception l'ayant emporté après la publication des résultats de plusieurs grandes banques américaines et de nouveaux chiffres de l'inflation.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 43.921,3 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,3% à 20.608,9 points.



Comme la veille, les investisseurs continuent de se tenir à l'écart des valeurs bancaires, en dépit de résultats de deuxième trimestre plutôt solides portés notamment par la vigueur de leurs activités de marchés d'actions.



Goldman Sachs perd ainsi 1,3% bien que la firme new-yorkaise ait fait état d'une hausse de 20% de son bénéfice net au deuxième trimestre, portée par la solidité de ses métiers de trading d'actions.



Du côté de Morgan Stanley, les trimestriels ont eux aussi profité du récent rebond de Wall Street, ce qui n'empêche pas son titre de chuter de plus de 4%.



En dépit de ces comptes globalement supérieurs aux attentes, leurs titres sont victimes de prises de bénéfices après leur progression depuis le début de l'année: avec un gain annuel de 7%, le secteur financier affiche l'une des meilleures performances de Wall Street cette année.



Les intervenants de marché se montrent également moins optimistes face aux chiffres rassurants des prix à la production publiés en début de matinée, ayant montré une stagnation des coûts des entreprises d'un mois sur l'autre.



Malgré cette meilleure maîtrise des prix, les analystes de Barclays estiment que la trajectoire modérée de l'inflation sous-jacente est appelée à se raffermir dans les mois à venir.



'Bien que les prix des billets d'avion et de l'hébergement continuent de baisser, nous doutons que cela puisse constituer une source durable de désinflation dans les mois à venir', explique la banque britannique.



'Nous nous attendons à une intensification des pressions inflationnistes liées aux coûts, en particulier à cause des droits de douane, ce qui devrait faire grimper les prix des biens de consommation hors énergie au sein du PCE', prévient l'établissement financier.



Les marchés doivent également digérer les résultats médiocres de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs ASML, qui a averti qu'il n'était pas sûr de générer de la croissance en 2026.



Son titre coté décroche de plus de 10%, entraînant dans son sillage de nombreux titres du secteur comme Marvell Technology (-4%), Micron Technology (-3,7%), Applied Materials (-3,4%), Lam Research (-2,8%) et KLA (-2,3%).





