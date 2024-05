Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'activité plonge, retour de l'hyperspéculation information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Cela s'est joué à rien... le 'S&P500' a bien failli aligner sa 7ème séance de hausse consécutive, mais lors des tous derniers échanges (parfois 10% du volume du jour au cours des 60 dernières secondes précédent le coup de cloche final), les programmes d'achat ont manqué d'un minuscule déficit de liquidité.



Le Nasdaq en revanche, a tenu ses gains (+0,3% à 16.388) et inscrit sa meilleure clôture depuis le 11 avril (qui fut également la meilleure de l'histoire, à 16.442), à 0,35% d'un nouveau record absolu.



Le Nasdaq-100 se contente de +0,2% à 18.200, poussé vers ses sommets par 2 valeurs plutôt 'défensives', Moderna (+7,1%) et Walgreens (+5,4%), puis Sirius (+3,6%), On Semiconductors (+2,8%), Intel (2,2%), Tesla (+2%).



Mais l'avance des 'technos' a été freinée par Paccar -2,1%, Meta -1,8%, Booking -1,6%, ASML -1,4%, AMD -1%



La séance -d'apparence si calme- a été marquée par 2 accès de volatilité inattendus : le 1er concerne une soudaine poussée apparente de stress sur le 'VIX' qui fait un bond inexplicable de +8,4% vers 13,60 (contre 12,55 vendredi) tandis que le S&P500 finit a zéro, avec des volumes parmi les plus faibles de l'année avec 29 millions de contrats 'SPY' échangés seulement.



Le second 'phénomène', c'est une brutale résurgence de l'hystérie spéculative sur des 'actions virales' comme GameStop qui affichait jusqu'à +100% en séance (+75% en clôture)... engendrant 1Md$ de pertes pour les vendeurs à découvert, contraints de se racheter dans un climat de panique et d'anomalie de 'Delta' (les options 'call' affichent des valeurs insensées) jamais vu depuis 4 ans.



Même scénario sur AMC avec également +75% de hausse complètement injustifiables sur le plan 'fondamental' mais à relier à la réapparition sur les réseaux sociaux -pour la première fois depuis 3 ans-, de 'Roaring Kitty', l'un des influenceurs et activistes les plus suivis (lors des confinements Covid de début 2021s 2021) par une communauté de 'suiveurs risque-tout' -prenant la bourse pour un de leurs jeux vidéo- invités à lancer des 'raids' contre les vendeurs à découvert (lesquels leur tendaient le baton pour se faire battre).



La résurgence de mouvements boursiers absurdes, irrationnels et 100% spéculatifs, dans un marché déserté par les vrais investisseurs (et où on s'ennuie ferme, faute de volumes) est le marqueur d'un état psychologique délétère à prendre en considération, voir au sérieux.







