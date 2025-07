Wall Street: l'accord USA/Japon salué, mais avec prudence en attendant Alphabet information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 17:36









(Zonebourse.com) - Comme prévu, les marchés d'actions américains ont ouvert en hausse mercredi, l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et le Japon étant venu entretenir l'appétit des investisseurs pour le risque, sans toutefois permettre l'inscription de nouveaux plus hauts historiques.



Aux alentours de 11h00 (heure de New York), le Dow Jones progresse de 0,4% à 44.701,2 points, tandis que le S&P 500 - plus large - s'adjuge 0,3% à 6328,8 points. Le Nasdaq Composite grignote de son côté 0,1% à 20.913,2 points.



La tendance profite des derniers signes en date de détente des relations commerciales mondiales, l'une des thématiques les plus suivies par les investisseurs en ce moment.



Le président américain Donald Trump a annoncé dans la soirée d'hier que son administration avait conclu un accord commercial avec le Japon prévoyant l'imposition de droits de douane de 15% sur les importations japonaises, un arrangement considéré comme très favorable pour Washington.



'Le Japon va augmenter ses importations agricoles et automobiles en provenance des Etats-Unis, mais aussi dans d'autres domaines, tout en réalisant des investissements majeurs dans le pays', soulignent les analystes de Jefferies.



Les titres les plus exposés à l'international comme Caterpillar (+2%), Nike (+1,8%), Nvidia (+1,5%) et Boeing (+1,2%) sont les premiers à bénéficier de l'accord, qui laisse présager des compromis du même style d'ici à la date-butoir du 1er août prévoyant la mise en oeuvre des surtaxes douanières américaines.



Les publications trimestrielles du jour s'avèrent, en revanche, plus contrastées.



GE Vernova s'envole de 14% après avoir dévoilé de résultats meilleurs que prévu et relevé ses prévisions annuelles, mais c'est surtout l'optimisme à long terme manifesté par le groupe concernant son positionnement de long terme sur le marché de la transition énergétique qui séduit le marché.



A l'inverse, Texas Instruments lâche plus de 12% après avoir fait état d'un discours plus prudent, expliquant redouter un ralentissement de la demande pour les applications industrielles et de ses clients chinois.



Les initiatives demeurent cependant limitées en attendant la parution, dans la soirée, des résultats très attendus d'Alphabet, IBM et Tesla qui pourraient se traduire par des variations en Bourse significatives lors de la séance de demain.



Sur le front de l'économie, l'annonce - peu après l'ouverture - d'une contraction de 2,7% des ventes de logements existants en juin par rapport à mai n'a pas eu beaucoup d'effet sur la tendance.



Sur le marché des changes, l'euro confirme sa vigueur, autour de 1,1740 face au dollar, à la veille des annonces de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait opter pour un 'statu quo' après avoir procédé à neuf baisses de taux en moins de deux ans.



Les marchés de taux font eux aussi preuve de prudence avant les décisions de la BCE, ce qui conduit les T-Bonds à consolider suite à deux séances de forte progression avec une progression de quatre points à 4,3750% pour le papier à dix ans.



Du côté de l'énergie, le baril de brut léger texan (WTI) cède 0,7% à 64,8 dollars malgré l'annonce d'une baisse de 3,2 millions de barils des stocks de pétrole aux Etats-Unis la semaine passée.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.