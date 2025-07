Wall Street: l'accord USA/Japon et les résultats favorisent la prise de risque information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 15:15









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi matin, l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et le Japon d'une part et des résultats d'entreprises rassurants de l'autre entretenant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices avancent de 0,1% à 0,5%, signalant un début de séance dans le vert, conformément à la trajectoire haussière à l'oeuvre depuis maintenant trois mois.



Les derniers signes en date de détente des relations commerciales mondiales devraient permettre de prolonger le regain d'appétit pour le risque observé ces derniers jours sur les marchés d'actions américains, une dynamique qui s'était soldée hier par l'inscription de nouveaux records à Wall Street.



Le président américain Donald Trump a annoncé dans la soirée de mardi la conclusion d'un accord commercial avec le Japon prévoyant l'imposition de droits de douane de 15% sur les importations japonaises.



Dans une note de réaction, les analystes de CPRAM évoquent un arrangement 'très favorable aux Etats-Unis'.



'Il semble que l'objectif du gouvernement japonais était de protéger à tout prix le secteur automobile japonais', souligne Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques du gestionnaire d'actifs.



'Ses concessions sont très significatives... pour aboutir à un taux de droits de douane de 15%, certes inférieur à celui du 'Liberation Day' mais au-dessus du niveau appliqué actuellement (10%) et très au-dessus de celui appliqué il y a quelques mois', poursuit le professionnel.



Ce compromis, qui survient après celui récemment trouvé avec le Royaume-Uni et bien avant la date butoir du 1er août prévoyant l'applications des nouvelles surtaxes douanières, laisse entrevoir la signature d'accords du même acabit dans les semaines qui viennent, peut-être même avec l'Union européenne comme l'espèrent les investisseurs depuis de longues semaines.



Autre élément encourageant, plusieurs entreprises ont fait état ce matin de résultats meilleurs que prévu, voire dans certains cas relevé leurs prévisions annuelles, confirmant le début réussi de la saison des publications trimestrielles.



GE Vernova a notamment revu à la hausse ses objectifs pour l'exercice 2025 après avoir largement dépassé les attentes du marché sur son deuxième trimestre, tout en se montrant particulièrement optimiste sur son activité dans une optique de long terme.



En marge de ses trimestriels, Hasbro a également relevé ses objectifs 2025, grâce à la performance meilleure que prévu de son activité de jeux de rôle.



Seule déception de ce début de journée, AT&T a dévoilé un profit trimestriel à peu près conforme aux attentes des analystes et en légère hausse d'une année sur l'autre.



Le rebond des marchés pourrait être alimenté ce soir, après la clôture, par les résultats très attendus d'Alphabet, IBM et Tesla qui pourraient permettre au compartiment technologique de renforcer son rôle de locomotive, alors que le Nasdaq affiche désormais des gains de 25% depuis le mois d'avril.







