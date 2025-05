Wall Street: l'accord commercial USA-UK largement salué information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 17:54









(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit son rebond amorcé la veille jeudi matin, les investisseurs accueillant favorablement l'accord conclu entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, qui apaise une partie de leurs craintes sur le front du commerce international.



En fin de matinée, le Dow Jones prend non loin de 1% à 41.503,3 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 1,3% à 17.965 points.



Si les détails de l'accord américano-britannique doivent encore être finalisés, Donald Trump a souligné que le texte permettrait aux exportateurs américains de s'ouvrir les portes de nouveaux marchés pesant quelque cinq milliards de dollars.



Le président américain a ajouté, à l'occasion d'une présentation dans le Bureau Ovale, que des discussions avaient lieu en parallèle avec l'Union Européenne.



Ces avancées ont incité les investisseurs à opter pour les actifs risqués dans l'optique de la conclusion de prochains autres accords, peut-être même avec la Chine.



Pour mémoire, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent doit rencontrer le vice-Premier ministre chinois He Lifeng ce week-end en Suisse.



Les nouvelles sur le front du commerce ont profité à tous les secteurs, à l'exception de la santé, seul sous-indice à perdre du terrain avec un repli de 0,4%.



Le brouillard s'estompe également sur le front économique, où le scénario d'une récession semble de moins en moins privilégié par les intervenants.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont ainsi baissé de 13.000 pour atteindre 228.000 lors de la semaine au 3 mai, contre 241.000 la semaine précédente, confirmant la vigueur du marché du travail.



Sur le marché obligataire, l'appétit pour les actifs risqués pèse sur le prix des Treasuries à 10 ans dont le rendement se tend de presque cinq points de base pour se rapprocher de 4,32%.



Du côté des devises, l'accord commercial entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni profite sans surprise au dollar, qui s'apprécie face à l'euro, qui revient en direction de 1,1250.



L'entrée en vigueur de nouvelles sanctions américaines visant l'Iran, susceptible de peser sur l'offre, alimente en parallèle la hausse des cours du brut.



Le prix du baril de brut texan WTI bondit de quasiment 3% pour de nouveau flirter avec le seuil des 60 dollars, qu'il avait enfoncé au début du mois, ce qui permet au secteur de l'énergie (+2,4%) de signer la plus forte hausse sectorielle du jour.





