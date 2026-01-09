 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 9 janvier
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 06:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La société mère de Saks Fifth Avenue et de Neiman Marcus se rapproche d'un plan de financement de la faillite d'environ 1,25 milliard de dollars, alors qu'elle se prépare à déposer son bilan dans les prochains jours.

- Johnson & Johnson JNJ.N a accepté de baisser les prix des médicaments que certains patients américains paient, ce qui en fait la dernière entreprise pharmaceutique à conclure un pacte avec l'administration Trump.

- Le principal fabricant de puces d'IA, Nvidia NVDA.O , a embauché Alison Wagonfeld, responsable du marketing chez Google, pour devenir directrice du marketing.

- General Motors GM.N a déclaré qu'il comptabiliserait une charge de 6 milliards de dollars sur son activité de véhicules électriques en perte de vitesse et d'argent, le dernier bilan lié à l'effondrement des VE aux États-Unis.

- Le conseil d'administration d'Apple AAPL.O a renoncé à sa limite d'âge afin que deux membres, dont le président Art Levinson, puissent se présenter à la réélection.

- La Procureure générale de New York, Letitia James, exige qu'Instacart CART.O partage des informations sur ses expériences de tests de prix suite à un rapport selon lequel les utilisateurs de l'application se voyaient facturer des prix différents pour des produits identiques provenant des mêmes magasins.

Valeurs associées

APPLE
259,0806 USD NASDAQ -0,48%
GENERAL MOTORS
85,110 USD NYSE +3,90%
INSTACART (MAPLEBEAR)
43,0300 USD NASDAQ -3,67%
JOHNSON&JOHNSON
205,690 USD NYSE -0,86%
NVIDIA
185,0400 USD NASDAQ -2,15%
