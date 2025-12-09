 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 9 décembre
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 06:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Paramount PSKY.O a lancé une offre publique d'achat hostile de 77,9 milliards de dollars sur Warner Bros Discovery WBD.O à 30 dollars par action, contestant l'accord de Warner avec Netflix NFLX.O .

- Les États-Unis autoriseront l'exportation vers la Chine des processeurs H200 de Nvidia NVDA.O , ses deuxièmes meilleures puces d'intelligence artificielle, et percevront une taxe de 25 % sur ces ventes, a déclaré le président américain Donald Trump.

- PepsiCo PEP.O prévoit de réduire ses coûts en supprimant près de 20 % de ses lignes de produits aux États-Unis d'ici le début de l'année prochaine et de fermer plusieurs lignes de fabrication, ce qui affecterait certains emplois américains et canadiens au sein de l'entreprise.

- JPMorgan Chase JPM.N a déclaré Todd Combs, gestionnaire d'investissement de Berkshire Hathaway BRKa.N , dirigera le groupe d'investissement stratégique de la nouvelle initiative de sécurité et de résilience de la société.

- L'Oréal va doubler sa participation dans la société de soins de la peau Galderma GALD.S pour la porter à 20 %, ce qui pourrait permettre à la société française d'obtenir une plus grande part des bénéfices du marché en plein essor des produits cosmétiques injectables tels que les produits de comblement des lèvres et les traitements antirides.

