Wall Street Journal - 8 janvier
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 08:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump prévoit une initiative de grande envergure pour dominer l'industrie pétrolière vénézuélienne pour les années à venir et a déclaré à ses collaborateurs qu'il pensait que ses efforts pourraient contribuer à faire baisser les prix du pétrole jusqu'à son niveau favori de 50 dollars le baril.

- JPMorgan Chase JPM.N a conclu un accord pour reprendre le programme de cartes de crédit Apple AAPL.O de Goldman Sachs GS.N .

- Warner Bros. Discovery WBD.O a recommandé à ses actionnaires de rejeter l'offre hostile modifiée de Paramount

PSKY.O pour la société, affirmant que son accord existant avec Netflix NFLX.O est plus solide.

- AbbVie ABBV.N est en pourparlers avancés pour acheter la société de biotechnologie Revolution Medicines

RVMD.O , spécialisée dans les médicaments contre le cancer.

- Le vice-président exécutif de Toll Brothers TOL.N , Karl Mistry, deviendra le nouveau directeur général du constructeur de maisons, succédant à Douglas Yearley qui deviendra président exécutif du conseil d'administration.

- Une enquête menée pendant un an sur Bank of America

BAC.N par le régulateur financier indien a révélé que la banque avait partagé de manière inappropriée des informations matérielles non publiques concernant une transaction de bloc d'actions de 180 millions de dollars et qu'elle avait ensuite induit les autorités en erreur à ce sujet.

Fusions / Acquisitions
Venezuela

