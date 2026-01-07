Wall Street Journal - 7 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- XAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, a achevé un cycle de financement de série E de 20 milliards de dollars, dépassant ainsi son objectif de 15 milliards de dollars.

- Eli Lilly LLY.N est en pourparlers avancés pour acquérir Ventyx Biosciences VTYX.O pour plus d'un milliard de dollars.

- Lockheed Martin LMT.N s'est engagé à augmenter sa production de missiles Patriot pour atteindre environ 2 000 intercepteurs par an, en réponse à la demande des responsables du Pentagone qui se préparent à des conflits sur plusieurs fronts.

- Le directeur général du fabricant d'équipements de construction Caterpillar, Joe Creed, a été élu président exécutif , succédant à D. James Umpleby III qui prendra sa retraite le 1er avril.

- La société de conduite autonome Mobileye MBLY.O acquiert la startup de robotique d'intelligence artificielle Mentee Robotics pour 900 millions de dollars.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que les autorités intérimaires du Venezuela donneront aux États-Unis entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sanctionnés, les recettes étant supervisées par la Maison Blanche pour bénéficier aux deux pays.