Wall Street Journal - 7 janvier
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 06:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- XAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, a achevé un cycle de financement de série E de 20 milliards de dollars, dépassant ainsi son objectif de 15 milliards de dollars.

- Eli Lilly LLY.N est en pourparlers avancés pour acquérir Ventyx Biosciences VTYX.O pour plus d'un milliard de dollars.

- Lockheed Martin LMT.N s'est engagé à augmenter sa production de missiles Patriot pour atteindre environ 2 000 intercepteurs par an, en réponse à la demande des responsables du Pentagone qui se préparent à des conflits sur plusieurs fronts.

- Le directeur général du fabricant d'équipements de construction Caterpillar, Joe Creed, a été élu président exécutif , succédant à D. James Umpleby III qui prendra sa retraite le 1er avril.

- La société de conduite autonome Mobileye MBLY.O acquiert la startup de robotique d'intelligence artificielle Mentee Robotics pour 900 millions de dollars.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que les autorités intérimaires du Venezuela donneront aux États-Unis entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sanctionnés, les recettes étant supervisées par la Maison Blanche pour bénéficier aux deux pays.

Fusions / Acquisitions
Venezuela

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 064,110 USD NYSE +2,18%
LOCKHEED MARTIN
522,040 USD NYSE +2,05%
MOBILEYE GLOB RG-A
12,1800 USD NASDAQ +5,82%
VENTYX BIOSCIENS
10,0500 USD NASDAQ +28,52%
