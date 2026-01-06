 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 6 janvier
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les sociétés de capital-investissement KKR KKR.N et Warburg Pincus font partie des candidats en lice pour acquérir l'activité d'enseignement de TPG TPG.O en Asie du Sud-Est, qui pourrait être valorisée jusqu'à 2 milliards de dollars.

- Le géant de la bière Anheuser-Busch InBev ABI.BR a déclaré avoir accepté de racheter une participation minoritaire dans ses usines de conteneurs métalliques aux États-Unis pour environ 3 milliards de dollars.

- L'entreprise philippine Jollibee Foods JFC.PS prévoit de scinder son activité internationale et de l'introduire en bourse aux États-Unis d'ici fin 2027.

- Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a dévoilé les nouveaux systèmes de serveurs d'intelligence artificielle de l'entreprise, connus sous le nom de Vera Rubin, au Consumer Electronics Show de Las Vegas, qui seront mis en vente au second semestre de cette année.

- Steel Dynamics STLD.O s'est associé à SGH SGH.AX dans le cadre d'une offre de 8,8 milliards de dollars pour BlueScope Steel BSL.AX , dans le but d'acquérir ses actifs nord-américains.

- L'administration Trump a déclaré qu'elle étendait son gel du financement des services sociaux à la Californie, au Colorado, à l'Illinois et à New York en raison de problèmes de fraude.

Valeurs associées

AB INBEV
53,5800 EUR Euronext Bruxelles -0,74%
BLUESCOPE STEEL
16,900 EUR Tradegate +3,05%
BLUESCOPE STEEL
19,4900 USD OTCBB +34,41%
JOLLIBEE FOODS C
3,1000 USD OTCBB -2,05%
KKR & CO
134,520 USD NYSE +4,34%
NVIDIA
188,1000 USD NASDAQ -0,40%
STEEL DYNAMICS
171,7900 USD NASDAQ -2,43%
TPG RG-A
67,6600 USD NASDAQ +2,90%
