Wall Street Journal - 6 janvier

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les sociétés de capital-investissement KKR KKR.N et Warburg Pincus font partie des candidats en lice pour acquérir l'activité d'enseignement de TPG TPG.O en Asie du Sud-Est, qui pourrait être valorisée jusqu'à 2 milliards de dollars.

- Le géant de la bière Anheuser-Busch InBev ABI.BR a déclaré avoir accepté de racheter une participation minoritaire dans ses usines de conteneurs métalliques aux États-Unis pour environ 3 milliards de dollars.

- L'entreprise philippine Jollibee Foods JFC.PS prévoit de scinder son activité internationale et de l'introduire en bourse aux États-Unis d'ici fin 2027.

- Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a dévoilé les nouveaux systèmes de serveurs d'intelligence artificielle de l'entreprise, connus sous le nom de Vera Rubin, au Consumer Electronics Show de Las Vegas, qui seront mis en vente au second semestre de cette année.

- Steel Dynamics STLD.O s'est associé à SGH SGH.AX dans le cadre d'une offre de 8,8 milliards de dollars pour BlueScope Steel BSL.AX , dans le but d'acquérir ses actifs nord-américains.

- L'administration Trump a déclaré qu'elle étendait son gel du financement des services sociaux à la Californie, au Colorado, à l'Illinois et à New York en raison de problèmes de fraude.