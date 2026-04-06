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Wall Street Journal - 6 avril
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 08:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Paramount Skydance PSKY.O est en pourparlers pour obtenir des engagements signés de capitaux propres de près de 24 milliards de dollars de la part de trois fonds souverains dirigés par l'Arabie Saoudite afin de soutenir son rachat de Warner Bros. Discovery WBD.O .

- Pepsi PEP.O et Diageo DGE.L ont retiré leur parrainage du Wireless Festival, dont Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, devait être la tête d'affiche

- Le président américain Donald Trump a menacé de détruire toutes les centrales électriques iraniennes si les dirigeants du pays n'acceptent pas de rouvrir le détroit d'Ormuz d'ici mardi soir.

- Le film "The Super Mario Galaxy Movie" d'Universal Pictures et de Nintendo 7974.T a enregistré la plus grosse ouverture de l'année 2026 jusqu'à présent, avec des recettes mondiales au box-office estimées à 372,5 millions de dollars .

Fusions / Acquisitions
Guerre en Iran

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