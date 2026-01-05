 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 5 janvier
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 08:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Sanofi SASY.PA a déclaré que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accepté un examen prioritaire visant à élargir la fourchette d'âge actuelle pour son médicament Tzield contre le diabète de type 1 afin d'inclure les enfants dès l'âge d'un an.

- Chevron CVX.N et d'autres acteurs de l'industrie pétrolière et gazière américaine au sens large n'ont pas été prévenus à l'avance de l'incursion américaine ou de la stratégie plus large de l'administration Trump au Venezuela.

- La Première ministre danoise Mette Frederiksen a vivement critiqué l'idée que les États-Unis pourraient prendre le contrôle du Groenland à la suite de l'incursion au Venezuela.

Valeurs associées

CHEVRON
155,870 USD NYSE +2,28%
Gaz naturel
3,62 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,07 USD Ice Europ -1,20%
Pétrole WTI
56,62 USD Ice Europ -1,17%
SANOFI
82,0000 EUR Euronext Paris -0,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

