Wall Street Journal - 5 janvier

- Sanofi SASY.PA a déclaré que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accepté un examen prioritaire visant à élargir la fourchette d'âge actuelle pour son médicament Tzield contre le diabète de type 1 afin d'inclure les enfants dès l'âge d'un an.

- Chevron CVX.N et d'autres acteurs de l'industrie pétrolière et gazière américaine au sens large n'ont pas été prévenus à l'avance de l'incursion américaine ou de la stratégie plus large de l'administration Trump au Venezuela.

- La Première ministre danoise Mette Frederiksen a vivement critiqué l'idée que les États-Unis pourraient prendre le contrôle du Groenland à la suite de l'incursion au Venezuela.