Wall Street Journal - 5 décembre
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 07:28

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Warner Bros Discovery WBD.O a entamé des négociations exclusives en vue de vendre ses studios et son activité de streaming HBO Max à Netflix NFLX.O .

- Meta META.O prévoit des coupes dans le métavers, un domaine que le directeur général Mark Zuckerberg a déjà qualifié d'avenir de l'entreprise.

- Apple AAPL.O a annoncé que deux cadres supérieurs, Lisa Jackson et Kate Adams, allaient prendre leur retraite , ce qui vient s'ajouter à la vague de départs des principaux dirigeants du fabricant de l'iPhone.

- Moore Threads, fondée en 2020 par un ancien cadre de Nvidia, a été multipliée par plus de quatre par rapport à son prix d'introduction en bourse lors de sa première journée de cotation, après avoir levé plus d'un milliard de dollars.

- L'investisseur activiste Elliott Investment Management est proche de conclure un accord avec le géant des boissons et des snacks PepsiCo PEP.O , après avoir pris une participation importante dans la société en septembre.

- La société 26North Partners de l'investisseur milliardaire Josh Harris va acquérir une participation de 51 % dans la division des produits de cuisine de Middleby

MIDD.O , évaluée à 885 millions de dollars.

