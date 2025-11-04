 Aller au contenu principal
Nikkei 225
51 497,20
-1,74%
Wall Street Journal - 4 novembre
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 07:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Starbucks SBUX.O vend une participation majoritaire dans ses activités de vente au détail en Chine à Boyu Capital, en conservant 40%.

- Denny's DENN.O sera privatisé dans le cadre d'une transaction de 322 millions de dollars, les actionnaires recevant 6,25 dollars par action, soit une prime de 52 %.

- Anthropic a conclu un partenariat avec Cognizant CTSH.O , devenant ainsi l'un des trois plus gros clients de l'entreprise, afin d'étendre ses modèles d'IA aux entreprises.

- Kimberly-Clark KMB.O a accepté d'acquérir Kenvue

KVUE.N pour plus de 40 milliards de dollars, créant ainsi une entreprise de santé et de bien-être dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 32 milliards de dollars.

- Des centaines d'entreprises du secteur du voyage ont exhorté le Congrès à mettre fin au mois de fermeture du gouvernement américain en adoptant un projet de loi sur les dépenses directes.

- Le gouvernement américain utilisera 4,65 milliards de dollars de fonds d'urgence pour couvrir environ 50 % des prestations SNAP du mois de novembre.

COGNIZANT TECH SO-A
72,7300 USD NASDAQ -0,21%
DENNY'S
4,1100 USD NASDAQ +5,12%
KENVUE
16,160 USD NYSE +12,42%
KIMBERLY-CLARK
102,2700 USD NASDAQ -14,57%
STARBUCKS
80,9600 USD NASDAQ +0,11%
A lire aussi

  • Réunion des ministres des Affaires étrangères du G20
    Un groupe de travail du G20 appelle à lutter contre les inégalités
    information fournie par Reuters 04.11.2025 07:49 

    par Siyanda Mthethwa Un comité du G20 mis en place par le président sud-africain Cyril Ramaphosa appelle à la création d'un groupe international pour lutter contre les inégalités, avertissant que les disparités de richesse extrêmes perturbent la démocratie et provoquent ... Lire la suite

  • Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street finit en ordre dispersé, la politique de la Fed de plus en plus floue
    information fournie par Reuters 04.11.2025 07:46 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, avec les transactions liées à l'intelligence artificielle (IA) comme principal moteur mais aussi une politique monétaire à court terme de la Fed de plus en plus floue en raison de la rareté ... Lire la suite

  • AIR FRANCE-KLM : Peu de risque à moyen terme
    AIR FRANCE-KLM : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 04.11.2025 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Risque de correction sous les résistances
    GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 04.11.2025 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

