Wall Street Journal - 4 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Starbucks SBUX.O vend une participation majoritaire dans ses activités de vente au détail en Chine à Boyu Capital, en conservant 40%.

- Denny's DENN.O sera privatisé dans le cadre d'une transaction de 322 millions de dollars, les actionnaires recevant 6,25 dollars par action, soit une prime de 52 %.

- Anthropic a conclu un partenariat avec Cognizant CTSH.O , devenant ainsi l'un des trois plus gros clients de l'entreprise, afin d'étendre ses modèles d'IA aux entreprises.

- Kimberly-Clark KMB.O a accepté d'acquérir Kenvue

KVUE.N pour plus de 40 milliards de dollars, créant ainsi une entreprise de santé et de bien-être dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 32 milliards de dollars.

- Des centaines d'entreprises du secteur du voyage ont exhorté le Congrès à mettre fin au mois de fermeture du gouvernement américain en adoptant un projet de loi sur les dépenses directes.

- Le gouvernement américain utilisera 4,65 milliards de dollars de fonds d'urgence pour couvrir environ 50 % des prestations SNAP du mois de novembre.