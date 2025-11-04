 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Montpellier: des familles expulsées d'un squat relogées par la mairie qui tance l'Etat
information fournie par AFP 04/11/2025 à 17:19

Le maire socialiste de Montpellier, Michaël Delafosse (au second plan), le 6 juin 2025 à Montpellier ( AFP / Sylvain THOMAS )

Le maire socialiste de Montpellier, Michaël Delafosse (au second plan), le 6 juin 2025 à Montpellier ( AFP / Sylvain THOMAS )

Le maire socialiste de Montpellier, Michaël Delafosse, a annoncé mardi qu'une solution provisoire d'hébergement avait été trouvée pour des familles campant devant sa mairie depuis leur expulsion d'un squat, dénonçant au passage les manquements de la préfecture sur ce dossier.

Le 27 octobre, le préfet de l'Hérault, François-Xavier Lauch, a fait procéder par les forces de l'ordre à l'"évacuation" d'un squat en périphérie de la ville, "en application d'une décision de justice".

Ces personnes expulsées -une vingtaine selon la préfecture, plus d'une trentaine, dont une quinzaine d'enfants, selon des associations-, avaient immédiatement installé un campement de fortune devant l'Hôtel de ville, où des rassemblements de soutien ont réuni plusieurs centaines de personnes.

"L'hiver approche, le froid s'installe. Personne ne devrait dormir dehors en France", a notamment dénoncé sur place la députée LFI Nathalie Oziol, en renvoyant dos à dos l'Etat et la ville.

"La préfecture manquant à ses devoirs devant la loi, toutes les familles sont prises en charge dès aujourd'hui dans des hôtels", a indiqué mardi dans un communiqué M. Delafosse.

"Une solution temporaire" qui a "été acceptée par les familles", a-t-il ajouté.

"Afin de recouvrir les frais engagés", la ville lancera une "procédure de remboursement auprès des services de l'Etat", a aussi annoncé l'élu socialiste.

Il a estimé avoir été mis "devant le fait accompli" par la préfecture sur ce dossier, alors que ces dernières années les deux parties ont pu mener conjointement des opérations de "résorption" de squats et de bidonvilles.

Sur les 21 personnes expulsées, six personnes demandeuses d'asile ont fait l'objet d'une prise en charge. Les autres font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), avait de son côté souligné lundi dans le journal Midi Libre François-Xavier Lauch.

"La place de ces personnes est de retourner dans leur pays", a-t-il ajouté, dénonçant une "instrumentalisation politique de cette affaire".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 17:52

    Le maire socialiste Delafosse se défosse sur l'état pour lui faire porter le chapeau ! on reconnaît bien là l'esprit des socialistes et de leur parti ou plutôt de leur groupuscule stalinien. Jamais responsable

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire écologiste sortant Grégory Doucet lance sa campagne pour l'élection municipale à Lyon, le 4 novembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Lyon: le maire écologiste lance sa campagne en vue d'un "match serré" face à Aulas
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:42 

    Face à un Jean-Michel Aulas offensif, une candidate LFI partie en solo et des sondages inquiétants, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a changé de braquet mardi et lancé, avec ses alliés de gauche, la campagne pour sa réélection. Elu en 2020 à la tête de ... Lire la suite

  • Publicité sur une façade du Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) à Paris, le 3 novembre 2025, annonçant l'ouverture d'un espace Shein pour le 5 novembre ( AFP / Julie SEBADELHA )
    En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:40 

    Visé par une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, le géant de l'e-commerce asiatique Shein dit collaborer à 100% avec la justice et ouvrira bien mercredi à Paris, malgré tout, son grand espace au BHV. S'il dit avoir "réfléchi à arrêter" ... Lire la suite

  • Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une interview avec des agences internationales, dont l'AFP, le 4 novembre 2025 à Belem, au Brésil ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Lula ne veut pas d'une "invasion terrestre" américaine du Venezuela
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:33 

    Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rejeté mardi une éventuelle incursion terrestre des États-Unis au Venezuela, réitérant sa disposition à servir de médiateur entre les deux pays. "Je ne veux pas que nous en arrivions à une invasion terrestre" au ... Lire la suite

  • Des touristes admirent Canary Wharf depuis Greenwich Park, à Londres
    L'Europe finit dans le rouge, l'IA jette un froid
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank