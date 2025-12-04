Wall Street Journal - 4 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Sam Altman, d'OpenAI, a exploré la possibilité de réunir des fonds pour acquérir ou s'associer à une société de fusées, ce qui lui permettrait de concurrencer SpaceX d'Elon Musk.

- Micron Technology MU.O se retire de son activité Crucial grand public pour se concentrer sur les grands clients de l'intelligence artificielle et des centres de données.

- Un groupe appelé DSPs for Equitable and Fair Treatment, ou Deft, organise les 2 400 fournisseurs de services de livraison d'Amazon AMZN.O pour réclamer de meilleurs salaires et conditions.

- Smiths Group SMIN.L a accepté de vendre son unité de scannage de sécurité, Smiths Detection, à CVC Capital Partners CVC.AS pour 2,6 milliards de dollars.

- Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il prévoyait d'abroger les règles fédérales en matière de consommation de carburant pour les véhicules de tourisme, sa dernière mesure visant à soulager l'industrie automobile américaine des mandats de construction de voitures plus propres et plus économes en carburant.