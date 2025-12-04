 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 4 décembre
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 07:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Sam Altman, d'OpenAI, a exploré la possibilité de réunir des fonds pour acquérir ou s'associer à une société de fusées, ce qui lui permettrait de concurrencer SpaceX d'Elon Musk.

- Micron Technology MU.O se retire de son activité Crucial grand public pour se concentrer sur les grands clients de l'intelligence artificielle et des centres de données.

- Un groupe appelé DSPs for Equitable and Fair Treatment, ou Deft, organise les 2 400 fournisseurs de services de livraison d'Amazon AMZN.O pour réclamer de meilleurs salaires et conditions.

- Smiths Group SMIN.L a accepté de vendre son unité de scannage de sécurité, Smiths Detection, à CVC Capital Partners CVC.AS pour 2,6 milliards de dollars.

- Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il prévoyait d'abroger les règles fédérales en matière de consommation de carburant pour les véhicules de tourisme, sa dernière mesure visant à soulager l'industrie automobile américaine des mandats de construction de voitures plus propres et plus économes en carburant.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

