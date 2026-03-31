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Wall Street Journal - 31 mars
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 09:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Unilever ULVR.L est en pourparlers avancés pour combiner son activité alimentaire avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N dans le cadre d'une transaction qui créerait un nouveau géant de l'alimentation d'une valeur d'environ 60 milliards de dollars, dette comprise.

- Microsoft MSFT.O a déclaré qu'il prévoyait d'investir plus d'un milliard de dollars en Thaïlande au cours des deux prochaines années dans des infrastructures de cloud et d'intelligence artificielle, alors que la demande d'informatique d'IA continue de croître dans la région.

- General Motors GM.N fera tourner son usine de poids lourds dans le Michigan six jours par semaine à partir de juin, citant la forte demande pour ses pickups les plus puissants, même si les prix de l'essence et du diesel augmentent.

- Netflix NFLX.O cherche à étendre son offre actuelle de deux matchs de la NFL à quatre matchs.

- Sysco SYY.N , le plus grand distributeur américain de produits alimentaires aux restaurants, hôpitaux et écoles, a conclu un accord pour acquérir la société familiale Jetro Restaurant Depot pour environ 29 milliards de dollars, dette comprise.

- Le président Trump a déclaré à ses collaborateurs qu'il était prêt à mettre fin à la campagne militaire américaine contre l'Iran même si le détroit d'Ormuz restait en grande partie fermé, selon des responsables de l'administration.

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