Wall Street Journal - 3 décembre

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- San Francisco a poursuivi Kraft KHC.O , Mondelez

MDLZ.O , Coca-Cola KO.N et d'autres fabricants d'aliments ultra-transformés mardi, les accusant d'avoir sciemment rendu malades les habitants de la Californie avec des produits addictifs et nocifs.

- Le distributeur de vêtements de sport Nike NKE.N a nommé Venkatesh Alagirisamy au poste de directeur de l'exploitation et a supprimé le poste de directeur de la technologie. En conséquence, Muge Dogan quittera l'entreprise.

- HSBC Holdings HSBA.L a nommé Brendan Nelson comme nouveau président mercredi, en remplacement de Mark Tucker, renouant ainsi avec la coutume de nommer le chef de son conseil d'administration à partir de ses rangs.

- Le fonds d'investissement du gouvernement saoudien est sur le point d'acquérir la quasi-totalité du capital d'Electronic Arts EA.O .

- Marvell Technology MRVL.O a accepté d'acquérir Celestial AI dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 3,25 milliards de dollars, dans le but d'aider la société de semi-conducteurs à développer ses activités dans le domaine de l'IA et des centres de données en nuage.

- Kalshi, une plateforme de marché prédictif, a levé 1 milliard de dollars à une valorisation de 11 milliards de dollars lors d'un tour de table dirigé par Paradigm.