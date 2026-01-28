Wall Street Journal - 28 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- SoftBank 9434.T est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI, ajoutant ainsi à la participation déjà importante du conglomérat japonais dans la startup.

- Le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland Company

ADM.N a accepté de payer une pénalité civile de 40 millions de dollars pour répondre aux accusations de la Securities and Exchange Commission des États-Unis selon lesquelles il aurait gonflé les performances d'un secteur d'activité clé.

- Un récent accord du Canada autorisant l'entrée dans le pays de dizaines de milliers de véhicules électriques chinois bon marché constitue un risque pour la construction automobile nord-américaine, a déclaré Mary Barra, directrice générale de General Motors GM.N .

- Le National Transportation Safety Board des États-Unis a conclu qu'une série de défaillances systémiques de l'Administration fédérale de l'aviation a conduit à une collision aérienne dévastatrice qui a tué 67 personnes l'année dernière.