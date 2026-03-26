Wall Street Journal - 26 mars

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Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

* La startup Reflection, soutenue par Nvidia ( NVDA.O ), est en pourparlers pour lever 2,5 milliards de dollars à une valeur de 25 milliards de dollars pour créer des systèmes d'intelligence artificielle américains librement accessibles.

* OpenAI soutient une nouvelle entreprise d'intelligence artificielle, Isara, qui vise à créer des logiciels permettant aux agents d'intelligence artificielle de communiquer et de résoudre des problèmes complexes dans des secteurs tels que la finance et la biotechnologie.

* Le fonds spéculatif activiste ADW Capital, qui détient une participation de 2,5 % dans Driven Brands DRVN.O , pousse la société à envisager une vente ou une scission.

* Les enquêteurs étudient la cause d'un incendie qui a brûlé une partie d'une grande usine de verre automobile près de Dayton, Ohio, qui fournit des composants à plusieurs constructeurs automobiles tels que General Motors GM.N et Ford Motor F.N .

* La société de capital-investissement KKR KKR.N a conclu un accord pour acquérir la chaîne de boulangerie américaine Nothing Bundt Cakes auprès de Roark Capital pour plus de 2 milliards de dollars, dette comprise.

* Sandisk SNDK.O investit 1 milliard de dollars dans Nanya Technology 2408.TW dans le cadre d'un accord de fourniture pluriannuel avec le fabricant de puces taïwanais.