Wall Street Journal - 25 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

* Meta Platforms META.O augmente la rémunération de ses cadres supérieurs , notamment en offrant pour la première fois des options d'achat d'actions, afin de contrer la concurrence dans la course à l'intelligence artificielle et d'inciter les dirigeants à rester au sein de l'entreprise pendant plusieurs années.

* Un juge américain a déclaré que la mise à l'index d'Anthropic par le Pentagone ressemblait à une tentative de punir le laboratoire d'intelligence artificielle pour avoir rendu publiques ses préoccupations concernant la sécurité de l'IA dans l'armée.

* OpenAI prévoit de débrancher sa plateforme vidéo Sora, un produit lancé en grande pompe l'année dernière et qui a depuis disparu de la scène publique.

* Le fabricant sud-coréen de puces mémoire SK Hynix

000660.KS prévoit de s'introduire sur le marché américain cette année, afin de lever des fonds pour répondre à la demande de puces avancées suscitée par l'essor de l'intelligence artificielle.

* Un jury du Nouveau-Mexique a estimé que Meta Platforms avait violé la loi de l'État dans le cadre d'un procès intenté par le procureur général de l'État, qui a accusé la société d'avoir trompé les utilisateurs sur la sécurité de Facebook, Instagram et WhatsApp et d'avoir permis l'exploitation sexuelle des enfants sur ces plates-formes.

* FedEx FDX.N a déclaré avoir lancé un service de livraison le jour même avec la société de logiciels de livraison du dernier kilomètre OneRail, alors que les détaillants et les entreprises de logistique s'efforcent d'accélérer l'exécution des commandes.