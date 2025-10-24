Wall Street Journal - 24 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi en fin de journée qu'il mettait fin aux négociations commerciales avec le Canada, citant comme raison de cette décision abrupte une publicité télévisée parrainée par le gouvernement de l'Ontario dans laquelle la voix de Ronald Reagan critiquait les droits de douane.

- Le bureau du représentant américain au commerce prévoit de lancer une enquête sur le respect par la Chine de l'accord commercial de phase 1 signé pendant le premier mandat du président Trump.

- Rivian RIVN.O licencie environ 4,5 % de ses effectifs, soit plus de 600 employés, car le fabricant de camions électriques cherche à préserver ses liquidités dans un contexte de baisse anticipée des ventes de véhicules électriques.

- Alaska Airlines ALK.N rétablit les opérations après qu'une panne technologique a provoqué un arrêt au sol dans tout le système jeudi soir, causant des dizaines de retards et d'annulations.

- Applied Materials AMAT.O réduit ses effectifs mondiaux d'environ 4 %, avec effet immédiat, car la société de semi-conducteurs s'adapte à l'automatisation, à la numérisation et à l'évolution géographique des besoins en main-d'œuvre.

- Le Canada réduira les quotas d'importation en franchise de droits pour les véhicules assemblés aux États-Unis par Stellantis STLAM.MI et General Motors GM.N de 50 % et 24,2 % respectivement, en réponse aux décisions des constructeurs automobiles de réduire leur production dans le pays.