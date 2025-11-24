 Aller au contenu principal
Chiffres-clés

Wall Street Journal - 24 novembre
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 08:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- BHP BHP.AX s'est retiré lundi d'un ultime effort pour acheter Anglo American AAL.L et renforcer sa position dominante dans le secteur du cuivre, deux semaines seulement avant que les actionnaires d'Anglo et du canadien Teck Resources ne se prononcent sur un accord de 60 milliards de dollars.

- Bayer BAYGn.DE a déclaré avoir obtenu des résultats positifs lors d'essais cliniques de phase avancée pour un médicament destiné à prévenir les accidents vasculaires cérébraux, après qu'une étude précédente avec le même médicament n'ait pas réussi à réduire la formation de caillots sanguins.

- Les États-Unis et l'Ukraine ont déclaré qu'ils avaient créé un "cadre de paix actualisé et affiné" pour mettre fin à la guerre avec la Russie, qui a apparemment modifié un plan antérieur rédigé par l'administration Trump que Kyiv et ses alliés considéraient comme trop favorable à Moscou.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 711,000 GBX LSE +0,04%
BAYER
27,585 EUR XETRA 0,00%
BHP GRP
22,890 EUR Tradegate -0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

