Wall Street Journal - 24 novembre

- BHP BHP.AX s'est retiré lundi d'un ultime effort pour acheter Anglo American AAL.L et renforcer sa position dominante dans le secteur du cuivre, deux semaines seulement avant que les actionnaires d'Anglo et du canadien Teck Resources ne se prononcent sur un accord de 60 milliards de dollars.

- Bayer BAYGn.DE a déclaré avoir obtenu des résultats positifs lors d'essais cliniques de phase avancée pour un médicament destiné à prévenir les accidents vasculaires cérébraux, après qu'une étude précédente avec le même médicament n'ait pas réussi à réduire la formation de caillots sanguins.

- Les États-Unis et l'Ukraine ont déclaré qu'ils avaient créé un "cadre de paix actualisé et affiné" pour mettre fin à la guerre avec la Russie, qui a apparemment modifié un plan antérieur rédigé par l'administration Trump que Kyiv et ses alliés considéraient comme trop favorable à Moscou.