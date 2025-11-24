Julius Baer réduit la voilure dans les crédits immobiliers

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque suisse Julius Baer a terminé l'examen de ses activités de crédit et décidé réduire certaines positions dans son portefeuille de prêts, principalement dans l'immobilier résidentiel et commercial, a-t-elle annoncé lundi.

La banque spécialisée dans la gestion de fortune, qui avait été secouée par la faillite de l'empire immobilier autrichien Signa, va inclure dans ses comptes une provision pour pertes sur prêts de 149 millions de francs suisses, a-t-elle indiqué dans un communiqué lors d'un point sur son activité sur 10 mois.

Julius Baer avait annoncé en mai une étude de ses activités de crédit qui est "maintenant achevée", souligne le communiqué, la banque expliquant qu'elle entend "tirer un trait clair" sur les questions héritées du passé.

La banque avait été perçue comme une des bénéficiaires potentielles de la chute de Credit Suisse, rachetée dans l'urgence en 2023 par UBS sous la pression des autorités nationales.

Mais dans les mois suivants, elle avait à son tour été secouée par des pertes de crédits à la suite de l'effondrement de l'empire immobilier autrichien Signa, à l'époque à la tête de plusieurs chaînes de grands magasins en Europe et co-propriétaire de l'Empire State Building à New York.

Dans le communiqué, la banque, en pleine transformation, explique qu'à l'issue de ce bilan, elle a décidé de réduire "un sous-ensemble de positions dans son portefeuille de prêts", principalement dans l'immobilier résidentiel et commercial".

Pour les dix premiers de 2025, Julius Baer a fait état d'actifs sous gestion record, à 520 milliards de francs suisses sous l'effet de l'envolée des marchés boursiers. Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP les attendaient en moyenne à 505 milliards de francs.

Les entrées de nouveaux capitaux se sont en revanche situées en-dessous des prévisions, à 11,7 milliards de francs, contre 13 milliards attendus.