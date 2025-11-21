 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 906,80
-0,94%
Indices
Chiffres-clés

Wall Street Journal - 21 novembre
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 07:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les actionnaires de la chaîne de restaurants Cracker Barrel CBRL.O ont voté en faveur du maintien de la directrice générale Julie Felss Masino au sein du conseil d'administration, malgré une campagne de rebranding controversée.

- GE HealthCare Technologies GEHC.O va acquérir Intelerad , un fournisseur de logiciels d'imagerie médicale, pour 2,3 milliards de dollars.

- Citigroup C.N a nommé Gonzalo Luchetti au poste de directeur financier et a remanié d'autres postes de direction dans le cadre d'une réorganisation de ses activités de services bancaires aux particuliers.

- Le gouvernement australien a déclaré qu'il bloquerait le rachat de Mayne Pharma MYX.AX , d'une valeur de 387,2 millions de dollars, par la société américaine Cosette Pharmaceuticals pour des raisons de sécurité nationale, citant la nécessité de protéger les chaînes d'approvisionnement médicales essentielles.

- Paramount PSKY.O , Comcast CMCSA.O et Netflix NFLX.O ont soumis des offres pour Warner Bros. Discovery

WBD.O , propriétaire du célèbre studio de cinéma et de télévision Warner Bros. et de HBO.

- Le conglomérat et société mère CK Hutchison 0001.HK , basé à Hong Kong, prévoit une double cotation pour le distributeur de produits de santé et de beauté AS Watson Group à Hong Kong et au Royaume-Uni, dans le but de lever jusqu'à 2,0 milliards de dollars américains.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CITIGROUP
97,620 USD NYSE -2,24%
CK HUTCHISON HLD
5,920 EUR Tradegate 0,00%
COMCAST-A
26,6300 USD NASDAQ -0,89%
CRACKER BARREL O
25,9700 USD NASDAQ -5,49%
GE HLTC TECH
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH
74,7500 USD NASDAQ +3,37%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD AMEX 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE 0,00%
NETFLIX
105,6700 USD NASDAQ -3,94%
PARAMOUNT SKYD RG-B
15,6800 USD NASDAQ +1,36%
WARNER BROS RG-A
22,8800 USD NASDAQ -0,91%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

