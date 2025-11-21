Wall Street Journal - 21 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les actionnaires de la chaîne de restaurants Cracker Barrel CBRL.O ont voté en faveur du maintien de la directrice générale Julie Felss Masino au sein du conseil d'administration, malgré une campagne de rebranding controversée.

- GE HealthCare Technologies GEHC.O va acquérir Intelerad , un fournisseur de logiciels d'imagerie médicale, pour 2,3 milliards de dollars.

- Citigroup C.N a nommé Gonzalo Luchetti au poste de directeur financier et a remanié d'autres postes de direction dans le cadre d'une réorganisation de ses activités de services bancaires aux particuliers.

- Le gouvernement australien a déclaré qu'il bloquerait le rachat de Mayne Pharma MYX.AX , d'une valeur de 387,2 millions de dollars, par la société américaine Cosette Pharmaceuticals pour des raisons de sécurité nationale, citant la nécessité de protéger les chaînes d'approvisionnement médicales essentielles.

- Paramount PSKY.O , Comcast CMCSA.O et Netflix NFLX.O ont soumis des offres pour Warner Bros. Discovery

WBD.O , propriétaire du célèbre studio de cinéma et de télévision Warner Bros. et de HBO.

- Le conglomérat et société mère CK Hutchison 0001.HK , basé à Hong Kong, prévoit une double cotation pour le distributeur de produits de santé et de beauté AS Watson Group à Hong Kong et au Royaume-Uni, dans le but de lever jusqu'à 2,0 milliards de dollars américains.