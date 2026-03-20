Wall Street Journal - 20 mars

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Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- La Commission fédérale des communications a déclaré avoir approuvé la vente de Tegna TGNA.N , propriétaire de stations de télévision locales, à Nexstar NXST.O , pour un montant de 3,54 milliards de dollars, malgré les objections d'États dirigés par des démocrates.

- Tesla TSLA.O prévoit de commencer à expédier des Semis en série cet été à partir de sa Gigafactory du Nevada, après des années de retard.

- Trois personnes associées au fabricant de serveurs d'intelligence artificielle Super Micro Computer SMCI.O , dont son cofondateur, ont été inculpées pour avoir aidé à faire passer en contrebande au moins 2,5 milliards de dollars de technologie d'intelligence artificielle américaine vers la Chine, en violation des lois sur l'exportation, a déclaré le ministère américain de la Justice.

- OpenAI prévoit de regrouper son application ChatGPT, sa plateforme de codage Codex et son navigateur en une seule "superapp" de bureau afin de simplifier l'expérience de l'utilisateur.

- Blue Origin, la société de Jeff Bezos, demande l'autorisation de déployer en orbite près de 52 000 satellites capables de gérer l'intelligence artificielle.

- Unilever ULVR.L est en pourparlers pour séparer son activité alimentaire et la combiner avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N dans le cadre d'une transaction boursière qui pourrait avoir lieu dans les semaines à venir.