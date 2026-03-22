Slovénie: Golob contre Jansa, deux personnalités diamétralement opposées

Les candidats à la présidentielle slovène Janez Jansa (à gauche) et Robert Golob ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Deux personnalités diamétralement opposées s'affrontent lors des législatives dimanche en Slovénie, avec d'un côté le Premier ministre libéral sortant Robert Golob et de l'autre le nationaliste Janez Jansa, qu'il avait délogé en 2022.

Portrait de ces deux hommes, candidats pour diriger le pays alpin de 2,1 millions d'habitants, premier des Etats issus de l'ex-Yougoslavie à avoir rejoint l'Union européenne en 2004.

- Robert Golob, la rupture

Le Premier ministre slovène sortant Robert Golob à Bruxelles le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Ancien dirigeant d'une entreprise publique du secteur de l'énergie, M. Golob, 59 ans, est devenu Premier ministre il y a quatre ans avec la promesse "de rendre sa liberté au pays", alors dirigé par Janez Jansa, accusé d'autoritarisme.

A la tête d'une coalition de centre gauche regroupant trois partis, ce charismatique quinquagénaire de 59 ans a toutefois été confronté à plusieurs controverses, notamment des accusations d'abus de pouvoir — qu'il a rejetées — concernant la nomination de hauts responsables de la police.

Sous son mandat, la Slovénie est devenue l'un des rares pays de l'Union européenne à qualifier la guerre d'Israël à Gaza de "génocide".

Même rupture en politique intérieure, la Slovénie devenant sous son mandat le premier pays d'Europe de l'Est autorisant le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe.

"En quatre ans, il est devenu un vrai politique, pour le meilleur et pour le pire", a déclaré à l'AFP le politiste Aljaz Pengov Bitenc.

"Il a appris à faire des compromis, à tordre un peu la réalité et à manipuler", a-t-il ajouté tout en estimant que cet ingénieur électricien de formation est un "visionnaire", qui sait "enthousiasmer les gens".

En 2022, M. Golob, né le 23 janvier 1967 dans la petite ville pittoresque de Sempeter pri Gorici, à la frontière italienne, portait les cheveux bouclés jusqu'aux épaules et sillonnait le pays en bus avec son équipe du Mouvement pour la liberté (GS). Cette fois, il arbore costume, coupe classique et inaugure de nouvelles infrastructures de santé notamment, un thème phare de la campagne.

- Janez Jansa, figure clivante

Le responsable de l'opposition en Slovénie Janez Jansa à Valence, en Espagne, le 29 avril 2025. ( AFP / JOSE JORDAN )

Chef de la droite conservatrice à tendance nationaliste depuis trois décennies, Janez Jansa est une figure centrale du paysage national.

Déjà nommé Premier ministre à trois reprises depuis 2004 (2004-2008, 2012-2013 et 2020-2022), après avoir occupé le portefeuille de la Défense, cet amateur d'alpinisme de 67 ans, né le 17 septembre 1958 dans la capitale Ljubljana, défend une vision identitaire de la nation et des valeurs traditionnelles.

Son dernier passage au pouvoir reste marqué par des accusations d'atteintes à l'indépendance des médias et de tensions avec les institutions européennes, nourrissant les critiques sur une dérive illibérale.

Pour les partisans de son parti SDS, ce vétéran des mouvements prodémocratie qui ont provoqué l'effondrement du communisme est un antidote à l'influence de l'ancienne élite de cette époque.

En 2013, il avait été contraint à la démission à la suite d'un scandale de corruption puis condamné à deux ans de prison.

Mais la Cour constitutionnelle avait ensuite annulé sa condamnation et ordonné un nouveau procès, qui n'a toutefois pas pu se tenir, trop de temps s'étant écoulé depuis les faits.

Son troisième mandat a été marqué à partir de 2020 par l'épidémie de Covid-19, situation exceptionnelle dont il a été accusé de profiter pour renforcer le rôle de la police, attaquer les médias critiques et les organisations de défense des droits civiques, provoquant des manifestations de dizaines de milliers de personnes.

Durant sa campagne, cet admirateur du président américain Donald Trump a promis de "rétablir les valeurs slovènes" et de "fermer le robinet" de l'argent public aux ONG jugées trop politiques.

Il a accusé le gouvernement sortant de mener des "expériences à la cubaine" et de se comporter comme si l'argent "poussait sur les arbres".

Proche du Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, il diffère de ce dernier par le soutien ferme qu'il a toujours affiché à l'Ukraine depuis l'invasion russe.