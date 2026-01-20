 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 20 janvier
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 08:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'investisseur activiste Elliott Investment Management a réalisé un investissement dans Stratolaunch, une société privée de vol hypersonique.

- La Bourse de New York a déclaré qu'elle développait une plateforme pour le commerce de titres tokénisés.

- Barrick Mining ABX.TO a nommé la directrice Helen Cai comme sa prochaine directrice financière , succédant à Graham Shuttleworth, qui occupe ce poste depuis l'acquisition de Randgold Resources par la société minière il y a sept ans.

- Henkel HNKG.DE a déclaré être en discussion avec le propriétaire majoritaire de Stahl Holdings sur une acquisition potentielle de la société néerlandaise de produits chimiques spécialisés.

- China Tourism Group Duty Free a déclaré qu'il envisageait d'acquérir l'activité de vente au détail de produits de voyage DFS de LVMH LVMH.PA à Hong Kong et Macao.

- Le groupe suisse Zurich Insurance ZURN.S a lancé une offre améliorée pour Beazley BEZG.L , évaluant le cyber-assureur britannique à 7,67 milliards de livres (10,31 milliards de dollars).

(1 $ = 0,7440 livre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BARRICK MINING
69,000 CAD TSX +1,78%
BEAZLEY
1 159,000 GBX LSE -0,94%
HENKEL
67,900 EUR XETRA -0,15%
LVMH
573,000 EUR Euronext Paris -1,68%
ZURICH INSUR GR
570,600 CHF Swiss EBS Stocks -0,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

