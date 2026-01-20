Wall Street Journal - 20 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'investisseur activiste Elliott Investment Management a réalisé un investissement dans Stratolaunch, une société privée de vol hypersonique.

- La Bourse de New York a déclaré qu'elle développait une plateforme pour le commerce de titres tokénisés.

- Barrick Mining ABX.TO a nommé la directrice Helen Cai comme sa prochaine directrice financière , succédant à Graham Shuttleworth, qui occupe ce poste depuis l'acquisition de Randgold Resources par la société minière il y a sept ans.

- Henkel HNKG.DE a déclaré être en discussion avec le propriétaire majoritaire de Stahl Holdings sur une acquisition potentielle de la société néerlandaise de produits chimiques spécialisés.

- China Tourism Group Duty Free a déclaré qu'il envisageait d'acquérir l'activité de vente au détail de produits de voyage DFS de LVMH LVMH.PA à Hong Kong et Macao.

- Le groupe suisse Zurich Insurance ZURN.S a lancé une offre améliorée pour Beazley BEZG.L , évaluant le cyber-assureur britannique à 7,67 milliards de livres (10,31 milliards de dollars).

(1 $ = 0,7440 livre)