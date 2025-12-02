Wall Street Journal - 2 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Costco COST.O a intenté un procès au gouvernement américain pour s'assurer qu'il recevra des remboursements si la Cour suprême rejette la demande du président Donald Trump de pouvoir imposer des droits de douane.

- Apple AAPL.O a nommé Amar Subramanya, chercheur chevronné, au poste de vice-président de l'IA, en remplacement de John Giannandrea.

- L'administration Trump a accepté de prendre une participation dans xLight - une startup qui cherche à développer des lasers à électrons libres considérés comme essentiels pour fabriquer des puces informatiques plus rapides.

- Warner Bros Discovery WBD.O a reçu une deuxième série d'offres, dont une offre essentiellement en numéraire de Netflix

NFLX.O , dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait se terminer dans les jours ou les semaines à venir

- Shopify SHOP.TO a déclaré avoir résolu certains problèmes liés à la connexion à la plateforme d'achat en ligne qui ont affecté des milliers de clients et plusieurs petites entreprises lors du Cyber Monday.

- L'Administration fédérale de l'aviation a envoyé des lettres aux compagnies aériennes pour obtenir des informations sur les mesures qu'elles ont prises pour se conformer à l'ordre donné début novembre de réduire le nombre de vols dans 40 grands aéroports.