Wall Street Journal - 1er décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Airbus AIR.PA a déclaré lundi que la majorité des correctifs requis sur les avions A320 pour les protéger contre les problèmes potentiels de données dus au rayonnement solaire ont été réalisés.

- "Zootopie 2", l'aventure animée de Disney DIS.N sur une ville d'animaux, a rapporté environ 556 millions de dollars en ventes de billets de cinéma au cours du week-end de Thanksgiving aux États-Unis, selon les estimations des studios dimanche.