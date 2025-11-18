Wall Street Journal - 18 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le président Trump déclare que les États-Unis prévoient de vendre des chasseurs à réaction F-35 à l'Arabie saoudite, faisant cette annonce avant une rencontre avec le prince héritier Mohammed bin Salman.

- Un juge chargé de la faillite de First Brands a déclaré qu'il approuverait un examinateur pour enquêter sur d'éventuelles irrégularités financières chez le fournisseur de pièces automobiles.

- Le projet d'investissement privé de 2,4 milliards de dollars des Big Ten, offrant 100 millions de dollars par école, a été interrompu lundi.

- AkzoNobel AKZO.AS et Axalta ont conclu un accord pour une fusion par actions afin de créer un géant mondial des revêtements d'une valeur combinée de 25 milliards de dollars, dette comprise.

- L'avocat de la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook a défendu ses demandes d'hypothèque , en invoquant des informations exactes à l'époque ou une "notation par inadvertance".

- David Richardson a démissionné de son poste de chef intérimaire de la FEMA après sept mois; Karen Evans lui succédera à partir du 1er décembre.