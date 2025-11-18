 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 000,00
-1,51%
Indices
Chiffres-clés

Wall Street Journal - 18 novembre
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 07:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le président Trump déclare que les États-Unis prévoient de vendre des chasseurs à réaction F-35 à l'Arabie saoudite, faisant cette annonce avant une rencontre avec le prince héritier Mohammed bin Salman.

- Un juge chargé de la faillite de First Brands a déclaré qu'il approuverait un examinateur pour enquêter sur d'éventuelles irrégularités financières chez le fournisseur de pièces automobiles.

- Le projet d'investissement privé de 2,4 milliards de dollars des Big Ten, offrant 100 millions de dollars par école, a été interrompu lundi.

- AkzoNobel AKZO.AS et Axalta ont conclu un accord pour une fusion par actions afin de créer un géant mondial des revêtements d'une valeur combinée de 25 milliards de dollars, dette comprise.

- L'avocat de la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook a défendu ses demandes d'hypothèque , en invoquant des informations exactes à l'époque ou une "notation par inadvertance".

- David Richardson a démissionné de son poste de chef intérimaire de la FEMA après sept mois; Karen Evans lui succédera à partir du 1er décembre.

Fusions / Acquisitions
Sport

Valeurs associées

AKZO NOBEL
56,640 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'ABB est visible à Zurich
    ABB relève son objectif de marge d'Ebita
    information fournie par Reuters 18.11.2025 08:18 

    ABB a relevé mardi son objectif de marge opérationnelle alors que le groupe suisse d'ingénierie se prépare à se concentrer sur l’électrification et l’automatisation industrielle. Le groupe, qui est en train de céder son activité de robots industriels à SoftBank ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EUGENE GOLOGURSKY )
    "Baby Shark" s'attaque à la Bourse avec un appétit aiguisé
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 08:10 

    Le studio sud-coréen derrière "Baby Shark", de très loin la vidéo la plus visionnée de YouTube, a chassé les gains mardi pour son entrée à la Bourse de Séoul, prenant jusqu'à 60% en matinée. La chanson pour enfants, aux paroles entêtantes présentant une famille ... Lire la suite

  • Cotation de l'indice Nikkei. (Crédits: Adobe Stock)
    La chute du Nikkei est la plus importante depuis 7 mois en raison de l'effondrement du secteur technologique
    information fournie par Reuters 18.11.2025 08:10 

    par Junko Fujita La moyenne des actions japonaises Nikkei a connu sa plus forte baisse depuis plus de sept mois mardi, les investisseurs ayant vendu les valeurs technologiques suite à la forte baisse de Wall Street dans la nuit. L'indice .N225 a chuté de 3,2% pour ... Lire la suite

  • Euronext stock exchange in the La Defense business district in Paris
    Baisse en vue en Europe dans un contexte d'attentisme aux USA
    information fournie par Reuters 18.11.2025 08:09 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont prévues en baisse mardi dans l'attente de la publication des premiers indicateurs économiques officiels américains depuis la levée la semaine dernière du "shutdown" aux Etats-Unis. D'après les premières ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank