Wall Street Journal - 17 février

- L'organisme irlandais de surveillance de la protection des données a déclaré mardi qu'il enquêtait sur X , craignant que la plateforme de médias sociaux n'enfreigne les règles de l'Union européenne en matière de protection de la vie privée.

- L'investisseur activiste Starboard Value prévoit de faire pression sur le conseil d'administration de Tripadvisor

TRIP.O pour qu'il soit remanié.

- Anderson Cooper quittera l'émission "60 Minutes" de CBS News après la saison en cours, un départ très médiatisé pour le célèbre magazine d'information télévisé.

- Goldman Sachs GS.N se prépare à supprimer la race, l'identité de genre, l'orientation sexuelle et d'autres facteurs de diversité des critères que son conseil d'administration prendra en compte lors de l'identification de candidats potentiels.

- L'investisseur activiste Elliott Investment Management a acquis une participation de plus de 10 % dans Norwegian Cruise Line NCLH.N et prévoit de faire pression pour que des changements soient apportés afin de redresser l'exploitant de navires de croisière en difficulté.

- Stephen Hemsley , dirigeant du géant UnitedHealth Group UNH.N , réalise depuis des années des investissements privés dans des start-ups du secteur de la santé, y compris des entreprises qui font des affaires avec UnitedHealth ou qui lui font concurrence.