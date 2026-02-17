 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street Journal - 17 février
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 06:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- L'organisme irlandais de surveillance de la protection des données a déclaré mardi qu'il enquêtait sur X , craignant que la plateforme de médias sociaux n'enfreigne les règles de l'Union européenne en matière de protection de la vie privée.

- L'investisseur activiste Starboard Value prévoit de faire pression sur le conseil d'administration de Tripadvisor

TRIP.O pour qu'il soit remanié.

- Anderson Cooper quittera l'émission "60 Minutes" de CBS News après la saison en cours, un départ très médiatisé pour le célèbre magazine d'information télévisé.

- Goldman Sachs GS.N se prépare à supprimer la race, l'identité de genre, l'orientation sexuelle et d'autres facteurs de diversité des critères que son conseil d'administration prendra en compte lors de l'identification de candidats potentiels.

- L'investisseur activiste Elliott Investment Management a acquis une participation de plus de 10 % dans Norwegian Cruise Line NCLH.N et prévoit de faire pression pour que des changements soient apportés afin de redresser l'exploitant de navires de croisière en difficulté.

- Stephen Hemsley , dirigeant du géant UnitedHealth Group UNH.N , réalise depuis des années des investissements privés dans des start-ups du secteur de la santé, y compris des entreprises qui font des affaires avec UnitedHealth ou qui lui font concurrence.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
905,125 USD NYSE +0,08%
NORW CRS LINE
21,510 USD NYSE -7,48%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,3250 USD NASDAQ +0,73%
TRIPADVISOR
9,5950 USD NASDAQ -7,03%
UNITEDHEALTH GRO
293,140 USD NYSE +2,98%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), Tarique Rahman (d), futur Premier ministre, le 14 février 2026 à Dacca, au Bangladesh ( AFP / MOHD RASFAN )
    Bangladesh: le futur Premier ministre Tarique Rahman et le Parlement investis
    information fournie par AFP 17.02.2026 07:42 

    Le futur Premier ministre du Bangladesh Tarique Rahman a prêté serment mardi avec l'ensemble des parlementaires élus la semaine dernière lors des premières législatives depuis l'insurrection qui a mis fin au règne de fer de Sheikh Hasina en 2024. Héritier d'une ... Lire la suite

  • AXA : La tendance baissière peut reprendre
    AXA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 17.02.2026 07:34 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Des habitants rassemblés sur le lieu d'une explosion à Bannu, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, le 16 février 2026 au Pakistan ( AFP / Karim ULLAH )
    Pakistan: au moins 14 morts dans des attentats et tirs
    information fournie par AFP 17.02.2026 07:31 

    Deux attentats à la bombe et des échanges de tirs entre policiers et insurgés dans le nord-ouest du Pakistan ont tué au moins 14 personnes, dont 11 agents des forces de l'ordre et trois civils, hormis trois combattants, a annoncé lundi soir un responsable de la ... Lire la suite

  • Aïssa Bendjaber, connu dans le milieu comme "l'homme au borsalino", avait choisi un béret pour dévaliser une joaillerie parisienne en 2023, ce qui ne lui a pas porté chance et l'envoie encore aux assises ( AFP / Damien MEYER )
    Retour aux assises pour "l'homme au borsalino", braqueur compulsif
    information fournie par AFP 17.02.2026 07:26 

    Avant un procès pour vol à main armée, pourquoi pas un autre braquage? Aïssa Bendjaber, connu dans le milieu comme "l'homme au borsalino", avait choisi un béret pour dévaliser une joaillerie parisienne en 2023, ce qui ne lui a pas porté chance et l'envoie encore ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank