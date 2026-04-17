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Wall Street Journal - 17 avril
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Todd Lyons, le chef par intérim de l'agence américaine Immigration and Customs Enforcement, qui a été au cœur de la répression de l'immigration du président Donald Trump, quittera le gouvernement fédéral à la fin du mois de mai. - L'investisseur technologique néerlandais Prosus PRX.AS a accepté de vendre une participation de 4,5% dans Delivery Hero DHER.DE à Uber UBER.N pour environ 270 millions d'euros (318,06 millions de dollars), faisant du groupe de covoiturage le quatrième plus grand actionnaire du groupe de livraison de nourriture basé à Berlin. - L'Administration fédérale de l'aviation américaine a plafonné jeudi les vols d'été à Chicago O'Hare, s'immisçant dans une bataille qui s'intensifie entre United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O après qu'une augmentation des horaires ait menacé de submerger l'aéroport. - Le président de Netflix NFLX.O , Reed Hastings, quitte le service de streaming qu'il a cofondé il y a 29 ans. - Israël et le Liban se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu de 10 jours qui a commencé à 17 heures ET jeudi.

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