Wall Street Journal - 16 mars

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Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le fonds d'investissement privé Bain Capital, basé à Boston, va payer plus de 349 millions de dollars pour acquérir une entreprise australienne de gestion de patrimoine auprès du gestionnaire d'investissement local Perpetual

PPT.AX .

- Les directeurs généraux du secteur pétrolier américain ont déclaré aux représentants de Trump que la crise énergétique déclenchée par la guerre contre l'Iran allait s'aggraver, avertissant que les perturbations continues dans le détroit d'Ormuz maintiendraient la volatilité des marchés mondiaux de l'énergie.

- Lynas Rare Earths LYC.AX a conclu un accord préliminaire avec le Pentagone sur un contrat d'approvisionnement de 96 millions de dollars sur quatre ans qui comprend un prix plancher pour certaines terres rares clés utilisées dans les avions de chasse, les systèmes de missiles et d'autres technologies de défense.

- Les dirigeants des principaux transporteurs, dont Delta Air Lines DAL.N , American Airlines AAL.O et Southwest Airlines LUV.N , exhortent le Congrès à rétablir le financement du ministère de la sécurité intérieure et à adopter des projets de loi garantissant que les contrôleurs aériens et les agents de sécurité des aéroports soient payés pendant les fermetures de l'État.