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Wall Street Journal - 16 avril
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 08:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un incendie majeur a englouti une partie de la raffinerie de pétrole de Viva Energy VEA.AX à Geelong, renforçant les inquiétudes concernant l'approvisionnement en produits pétroliers en Australie à un moment où la disponibilité a été mise à mal par le conflit au Moyen-Orient.

- Spirit Airlines FLYYQ.PK a entamé des discussions avec ses créanciers , qui explorent différentes options, y compris une liquidation potentielle de la compagnie aérienne.

- Ticketmaster et sa société mère Live Nation LYV.N ont illégalement monopolisé les marchés américains de l'événementiel , a conclu mercredi un jury new-yorkais à l'issue d'un procès portant sur les tactiques de l'entreprise dans ses relations avec les salles de spectacles et les artistes.

- De hauts responsables de la défense américaine ont discuté de la production d'armes et d'autres fournitures militaires avec des cadres supérieurs d'entreprises telles que General Motors GM.N et Ford Motor F.N , a rapporté le Wall Street Journal mercredi

- Esco Technologies ESE.N a accepté d'acquérir l'activité Megger Group de TBG dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 2,35 milliards de dollars .

- Doug Field , un vétéran de Tesla et d'Apple qui a dirigé les efforts de Ford Motor F.N en matière de véhicules électriques et de technologie pendant près de cinq ans, quitte le constructeur automobile.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ESCO TECHNOLOGIE
300,000 USD NYSE -2,52%
FORD MOTOR
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GENERAL MOTORS
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Gaz naturel
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LIVE NATION ENT
160,540 USD NYSE +3,03%
Pétrole Brent
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