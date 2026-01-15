 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street Journal - 15 janvier
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 07:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Paramount Skydance PSKY.O a nommé Dennis Cinelli, cadre technologique et membre actuel du conseil d'administration , comme son prochain directeur financier.

- Les hauts fonctionnaires du Danemark et du Groenland ont déclaré, après une visite à la Maison Blanche, qu'ils n'avaient pas persuadé le président américain Donald Trump d'abandonner ses ambitions d'annexer le Groenland.

- Les enquêteurs fédéraux chargés de l'enquête sur l'accident mortel d'un avion à Louisville, dans le Kentucky, examinent la manière dont Boeing BA.N a réagi aux défaillances passées de certains composants de ses avions McDonnell Douglas.

- Alibaba Group 9988.HK déploie une mise à jour majeure de son application Qwen, intégrant le chatbot dans son écosystème et lui permettant d'effectuer des tâches au nom des utilisateurs.

- Des filiales de Kaiser Permanente ont accepté de payer 556 millions de dollars pour mettre fin à des accusations selon lesquelles elles auraient illégalement fait pression sur des médecins pour qu'ils ajoutent des codes pour des diagnostics qu'ils n'avaient jamais envisagés dans les dossiers médicaux des patients, afin de gonfler les paiements Medicare versés par le gouvernement.

Valeurs associées

ALIBABA GRP
18,200 EUR Tradegate -1,08%
ALIBABA GRP
21,8900 USD OTCBB +6,16%
BOEING CO
242,575 USD NYSE -0,75%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
12,0800 USD NASDAQ -0,49%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
107,380 USD NYSE +0,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une électrice vote lors de l'élection présidentielle à Kampala, le 15 janvier 2026 en Ouganda ( AFP / Luis TATO )
    La présidentielle en Ouganda commence péniblement, certains bureaux tardent à ouvrir
    information fournie par AFP 15.01.2026 09:13 

    De nombreux bureaux de vote n'étaient toujours pas ouverts, plusieurs heures après le début des élections présidentielle et législatives jeudi en Ouganda, où le président Yoweri Museveni cherche à prolonger ses 40 années au pouvoir dans un contexte de répression ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 15.01.2026 09:07 

    Les Bourses mondiales évoluent prudemment jeudi, attentives à des indicateurs économiques et à des résultats d'entreprise, tout en gardant un oeil sur la situation géopolitique autour de l'Iran et du Groenland. Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    VUSIONGROUP : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 15.01.2026 09:05 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Le président français Macron devant les ambassadeurs français à Paris
    France: Conseil de défense à l'Elysée sur Groenland et Iran
    information fournie par Reuters 15.01.2026 09:04 

    Emmanuel Macron a réuni en urgence jeudi matin un conseil ‍de défense à l'Elysée après avoir annoncé au cours de la nuit l'envoi de militaires français ‌au Groenland, territoire autonome danois convoité par les Etats-Unis de Donald Trump. Ce conseil est aussi ​convoqué ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank