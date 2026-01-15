Wall Street Journal - 15 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Paramount Skydance PSKY.O a nommé Dennis Cinelli, cadre technologique et membre actuel du conseil d'administration , comme son prochain directeur financier.

- Les hauts fonctionnaires du Danemark et du Groenland ont déclaré, après une visite à la Maison Blanche, qu'ils n'avaient pas persuadé le président américain Donald Trump d'abandonner ses ambitions d'annexer le Groenland.

- Les enquêteurs fédéraux chargés de l'enquête sur l'accident mortel d'un avion à Louisville, dans le Kentucky, examinent la manière dont Boeing BA.N a réagi aux défaillances passées de certains composants de ses avions McDonnell Douglas.

- Alibaba Group 9988.HK déploie une mise à jour majeure de son application Qwen, intégrant le chatbot dans son écosystème et lui permettant d'effectuer des tâches au nom des utilisateurs.

- Des filiales de Kaiser Permanente ont accepté de payer 556 millions de dollars pour mettre fin à des accusations selon lesquelles elles auraient illégalement fait pression sur des médecins pour qu'ils ajoutent des codes pour des diagnostics qu'ils n'avaient jamais envisagés dans les dossiers médicaux des patients, afin de gonfler les paiements Medicare versés par le gouvernement.