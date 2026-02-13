 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street Journal - 13 février
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 09:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- La Central Intelligence Agency a diffusé une vidéo montrant un officier militaire chinois de niveau intermédiaire désabusé, dernière étape en date d'une campagne américaine visant à intensifier la collecte de renseignements humains sur le rival stratégique de Washington. - Le Pentagone envoie le porte-avions le plus grand et le plus avancé de la marine au Moyen-Orient, alors que les États-Unis intensifient leurs plans en vue d'une attaque potentielle contre l'Iran. - La Maison Blanche et le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. ont secoué les échelons supérieurs de son ministère, afin de mettre en place des messagers plus "disciplinés" et des opérations plus fluides à l'approche des élections de mi-mandat. - Novartis NOVN.S a déclaré que son médicament Vanrafia ralentit le déclin de la fonction rénale chez les adultes atteints d'une maladie rénale auto-immune progressive, la néphropathie IgA.

Valeurs associées

NOVARTIS
124,520 CHF Swiss EBS Stocks +0,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank