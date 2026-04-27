Wall Street joue la prudence en préambule d'une semaine intense

Un écran à la Bourse de New York, le 16 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé sans vraie impulsion lundi, en lever de rideau d'une semaine bien remplie avec une multitude de résultats d'entreprises, dont ceux de géants de la tech, et une nouvelle réunion de politique monétaire.

Le Dow Jones a cédé 0,13%. Les indices Nasdaq (+0,20%) et S&P 500 (+0,12%) se sont tout de même chacun octroyé un nouveau record, le deuxième d'affilée après celui de vendredi.

L'intégralité de la séance s'est déroulée sans grand dynamisme.

Les investisseurs ont pris le parti de patienter avant d'accueillir une salve de performances trimestrielles.

Selon Adam Sarhan, de 50 Park Investments, l'optimisme est de mise quant à ces publications. "Jusqu'à présent, la saison des résultats s'est avérée relativement solide", remarque-t-il auprès de l'AFP.

Certains résultats ont même été accueillis avec un fort enthousiasme: Intel s'est ainsi envolé de plus de 23% vendredi.

"Le marché laisse le bénéfice du doute" aux entreprises "et restera optimiste" tant qu'il ne recevra pas d'informations décevantes, assure l'analyste.

Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta et Apple, lourdes valorisations de la place américaine, seront à ce titre attendues au tournant mercredi et jeudi.

En attendant, l'absence d'avancée sur le front du Moyen-Orient et de la fermeture du détroit d'Ormuz, qui maintient une forte tension sur les prix du pétrole, n'a pas semblé chambouler les indices boursiers.

Wall Street choisit de "faire abstraction" et de "se concentrer sur les résultats d'entreprises, moteurs" de sa progression, relève Mark Malek, de Siebert Financial.

La place américaine "a raison" de faire ce choix, juge l'analyste. Selon lui, les entreprises mettront d'elles-mêmes en avant dans leurs prévisions les conséquences attendues de la flambée des prix de l'énergie sur leur modèle financier.

Côté macroéconomie, les investisseurs s'apprêtent à accueillir les décisions d'une longue liste de banques centrales cette semaine, avec notamment la Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE).

Un maintien de leurs taux est attendu, mais les discours des responsables monétaires seront scrutés, notamment sur les risques inflationnistes posés par le conflit au Moyen-Orient.

Les taux de la dette souveraine des pays ont d'ailleurs déjà largement grimpé depuis le début de la guerre. Vers 20H30 GMT, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait ainsi à 4,34% contre 4,30% vendredi et 3,94% fin février.

Au tableau des valeurs, les spécialistes des puces mémoire ont connu une bonne journée à l'instar de Sandisk (+8,11%) et Micron (+5,60%).

Le cabinet Melius Research a estimé dans une note que le secteur était en bonne passe pour continuer de profiter du développement de l'intelligence artificielle (IA) dans les années qui suivent.

Le studio hollywoodien Lionsgate (+7,09% à 12,24 dollars) a été récompensé pour le démarrage tonitruant du biopic sur Michael Jackson au box-office américain. Pour son premier week-end d'exploitation, le film a engrangé 97 millions de dollars.

Le groupe américain Organon (+16,87% à 13,16 dollars), spécialisé dans la santé des femmes, s'est envolé après l'annonce de son rachat par le laboratoire pharmaceutique indien Sun Pharmaceutical, sur une valorisation de 11,75 milliards de dollars.

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