Wall Street: Jerome Powell confirme sa position attentiste

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande tendance mardi après que les investisseurs ont conclu des derniers propos du président de la Réserve fédérale qu'il n'y aurait pas de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire dans l'immédiat.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote 0,1% à 44.499 points, mais le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 19.685,3 points.



Lors de son audition devant le comité des affaires bancaires du Sénat, Jerome Powell a constaté que l'inflation avait 'significativement' reflué ces deux dernières années, mais aussi admis qu'elle demeurait à des niveaux relativement élevés.



'Sachant que notre approche est aujourd'hui moins restrictive qu'auparavant et que l'activité économique demeure solide, nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour ajuster notre politique', a-t-il déclaré.



La reconnaissance d'une inflation tenace conjuguée à une croissance robuste a été interprétée comme n'allant pas dans le sens d'une imminente baisse de taux, une possibilité que Jerome Powell avait déjà écartée lors de la conférence de presse qui avait fait suite à la dernière réunion de politique monétaire de la Fed fin janvier.



La prochaine réunion du Federal Open Market Committe (FOMC) est prévue les 18 et 19 mars. D'après le baromètre FedWatch du CME, un 'statu quo' sur les taux est estimé à plus de 95%.



Les déclarations du président de la Fed ne profitent pas au dollar, puisque l'euro remonte en direction de 1,0350 face au billet vert, mais soutiennent le rendement des Treasuries à dix ans, qui se redresse vers 4,54%.



Du côté des valeurs, Coca-Cola s'adjuge plus de 3% après avoir fait état de résultats meilleurs que prévu au 4ème trimestre et livré des perspectives solides pour son exercice 2025.



DuPont grimpe quant à lui de 7% après avoir dévoilé lui aussi des comptes supérieurs aux attentes et présenté des prévisions encourageantes pour le nouvel exercice.



Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers confirment leur rebond technique, inversant la tendance baissière qui les pénalisait depuis le 15 janvier.



Le baril de brut texan WTI progresse de 1,1% à 73,1 dollars.



L'once d'or consolide de 0,1% à 2.933,4 dollars, victime de prises de bénéfices après les nouveaux records absolus inscrits hier.





