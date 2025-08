Wall Street: inverse la vapeur après les records initiaux information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 07:32









(Zonebourse.com) - C'était très bien parti pour Wall Street ce jeudi 31: le mois de juillet qui a souvent mauvaise réputation se soldait au cours des premiers échanges par un florilège de nouveaux records absolus et de gains mensuels supérieurs à 4% pour le Nasdaq-100 (+1,3% à 23.589) et à 3% pour le S&P500 (+0,9% à 6.427).



Mais pour la troisième séance consécutive, la vapeur s'est inversée à la mi-séance et le rouge l'emporte à la clôture, avec -0,37% sur le S&P 500, -0,55% sur le Nasdaq-100... et le Dow Jones cède -0,74%.



Quelque chose clochait dès les premiers échanges : le Nasdaq prenait +1,2% avec 75% de ses composantes dans le rouge. Ce n'était pas la première fois depuis mi-juillet que Wall Street battait un record avec une majorité de titres en repli, mais le déséquilibre initial était trop flagrant.



Et les gains initiaux reposaient uniquement sur trois titres : Microsoft, Meta et Nvidia (+600Mds$ de capitalisation supplémentaire à l'ouverture).



Microsoft, dopé par des profits supérieurs à 20Mds$, engrangeait +8% d'entrée de jeu et voyait sa capitalisation franchir haut la main la barre des 4.000Mds$. Meta s'envolait de +12% (vers un nouveau record de 784,7$ pour une capitalisation dépassant pour la première fois les 1.700Mds$).



Ces performance stratosphériques ont longtemps occulté les baisses de Lam Research et KLA Corporation (-4,8%), Qualcomm (-7,5%), ARM (-13,5%, une star soudain déchue, comme Charter Comm en début de semaine).



Mais la palme de la sanction boursière revient au spécialiste des prothèses dentaires Align Techno avec -36,6% alors que Morgan Stanley, HSBC ou Stifel ont abaissé leur objectif de cours de -30% en moyenne (d'autres analystes plus confidentiels les réduisent de -20%).



Ce soir, c'était au tour d'Apple et d'Amazon de rassurer les investisseurs avec des résultats canon : Amazon bat largement le consensus avec un BPA de 1,68$ et un CA global de 167,7Mds$, mais déçoit dans le 'cloud' avec AWS (30,9Mds$ de revenus) et le titre chutait de -6% en 'after hour'.



Apple annonce 94,04Mds$ de ventes et devrait dépasser la barre symbolique des 100Mds$ de CA au T3 (Apple vise 400Mds$ en rythme annuel), les ventes d'iPhone sont en hausse de +13,5% à 44,6Mds$. Le titre gagnait 3% 'en after hour'... mais pourrait voir ses ventes impactées de -9% par les 'tarifs' douaniers au second semestre 2025.



Côté chiffres, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,3% en juin en rythme séquentiel, après une stabilité le mois précédent, leurs revenus s'étant aussi accrus de 0,3%, après un repli de 0,4% en mai, selon le Département du Commerce.



Le chiffre le plus attendu, c'était l'indice des prix à la consommation dit 'PCE' -très surveillé par la Fed- : il est ressorti à +2,6% en juin en rythme annuel (après +2,4% en mai). En données 'core' (hors énergie et alimentation), il est resté constant à +2,8%.



Enfin, le Département du Travail a enregistré 218.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 21 juillet : une différence de 1.000 par rapport à la semaine précédente totalement insignifiante.





