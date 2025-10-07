 Aller au contenu principal
Wall Street : inscrit de nouveaux records mais succombe à la hausse du $
07/10/2025

Wall Street succombe à quelques prises de bénéfices alors que le Dollar se redresse vivement depuis 48H (plus de 1% de hausse pour le '$-Index qui gagne 0,5% aujourd'hui) après nous avoir offert un nouveau feu d'artifice de records absolus dès les 1ers échanges avec le S&P500 à 6.754 (il est retombé à -0,38% vers 6.715)), idem pour le Nasdaq-100 qui a culminé à plus de 25.000 avant de céder -0,55% vers 24.480, ou le Russell-2000 qui ricoche sous 2.500Pts avant de céder-1,2% vers 2.456; enfin, le Dow Jones s'effrite de -0,2% vers 46.603 sans avoir pu inscrire un nouveau zénith.

Le 'shutdown' aux Etats continue d'être largement ignoré par Wall Street qui na d'yeux que pour l'I.A et les fournisseurs de 'GPU' (AMD notamment flambe de +3,8% et de +27% en 48H et bat un record absolu).
Mais le secteur des semi-conducteurs a subi des dégagements avec KLA -4,8%, NXP -5,1%, Applied Materials -5,5%, LAM Research -5,9%, Nvidia et Broadcom surnagent avec des gains symboliques.

Au chapitre des statistiques du jour, la balance commerciale des Etats-Unis n'a pu paraître pas cet après-midi en raison du 'shutdown'.

Pas de nouvelles = bonnes nouvelles ? On observé une légère embellie sur les T-Bonds avec -3Pts sur le '30 ans' à 4,727% et -3,1Pts sur le '10 ans' à 4,135%, -2,5Pts sur le '2 ans' à 3,572%.

Côté pétrole, le baril de WTI a marqué un point bas vers 61$ avant de se redresser de +0,5% vers 62$.

