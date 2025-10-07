Wall Street : inscrit de nouveaux records mais succombe à la hausse du $
Le 'shutdown' aux Etats continue d'être largement ignoré par Wall Street qui na d'yeux que pour l'I.A et les fournisseurs de 'GPU' (AMD notamment flambe de +3,8% et de +27% en 48H et bat un record absolu).
Mais le secteur des semi-conducteurs a subi des dégagements avec KLA -4,8%, NXP -5,1%, Applied Materials -5,5%, LAM Research -5,9%, Nvidia et Broadcom surnagent avec des gains symboliques.
Au chapitre des statistiques du jour, la balance commerciale des Etats-Unis n'a pu paraître pas cet après-midi en raison du 'shutdown'.
Pas de nouvelles = bonnes nouvelles ? On observé une légère embellie sur les T-Bonds avec -3Pts sur le '30 ans' à 4,727% et -3,1Pts sur le '10 ans' à 4,135%, -2,5Pts sur le '2 ans' à 3,572%.
Côté pétrole, le baril de WTI a marqué un point bas vers 61$ avant de se redresser de +0,5% vers 62$.
